Portugal registou esta quinta-feira 418 novos casos de Covid-19, existindo agora 59.051 casos confirmados de infeção do novo coronavírus no país.Nas últimas 24 horas foram registados dois óbitos no país, aumentando o total de mortes causadas pela Covid-19 para 1.829 pessoas. As duas vítimas foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.Foram ainda dados como recuperados 194 doentes esta quinta-feira, com mais de 42 mil pessoas a já terem recuperado de infeção pela Covid-19.Existem agora 14.795 casos ativos no país, mais 222 que no dia anterior, o que significa que este é o 18.º dia consecutivo em que os casos ativos - casos confirmados menos os recuperados e óbitos - sobem.