Costa teria tido conhecimento se dados de refugiados tivessem passado para o exterior

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Paulo Vizeu Pinheiro, confirmou que se dados de refugiados tivessem sido enviados para o exterior, o primeiro-ministro teria tomado conhyecimento.







MÁRIO CRUZ/LUSA

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna disse que não tem "intervenção direta" no processo de acolhimento de refugiados, existindo apenas quando há "ameaças para o risco e tranquilidade" que ponham em causa a segurança nacional.

"Se se confirmar que houve esse uso indevido de dados e se ele foi passado a uma embaixada de um pais terceiro, seria um caso de espionagem e nesse sentido o SSI tem uma responsabilidade", disse Vizeu Pinehrio em resposta a Pedro Filipe Soares, do Bloco ed Esquerda.Durante a audição no parlamento a propósito do caso do acolhimento de refugiados da guerra na Ucrânia na Câmara de Setúbal, alegadamente, por apoiantes do regime russo, Vizeu Pinheiro lembrou que não tem "intervenção direta" no processo de acolhimento de refugiados, existindo apenas quando há "ameaças para o risco e tranquilidade" que ponham em causa a segurança nacional e garantiu que todas as informações circulam no sistema sem entraves."Não tenho intervenção direta no processo de acolhimento de refugiados. Posso vir a ter se houver ameaças para o risco e tranquilidade para a ordem pública que ponha em causa a segurança nacional" disse Paulo Viseu Pinheiro numa audição no parlamento a propósito do caso do acolhimento de refugiados da guerra na Ucrânia na Câmara de Setúbal, alegadamente, por apoiantes do regime russo.Sobre o caso de Setúbal e a sua possível replicação noutros pontos do país, Vizeu Pinheiro referiu não crer que "possa haver uma extrapolação do que aconteceu para o nível nacional". "Temos modelos verdadeiramente exemplares ao nível da União Europeia. O caso de Setúbal é bastante singular, da informação que tenho, não deve ser encarado como a generalidade do acolhimento dos refugiados. Não faria uma generalização de Setúbal", garantiu.Questionado sobre se recebeu denúncias acerca de associações de imigrantes a funcionar em Portugal, negou, assinalando ainda assim que o primeiro agente de segurança, "é o cidadão", acrescentando depois: "E também a imprensa."

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) começou a audição a explicar quais são as suas funções, referindo que não tutela as polícias e os órgãos de polícia criminal, mas tem uma função de coordenação e cooperação entre as forças e serviços de segurança.

Paulo Vizeu Pinheiro ressalvou que tudo o que tem a ver com os serviços de informação está obrigado ao segredo de estado, mas garantiu que os mecanismos estão a funcionar e que "não há falta de informação".

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Com Lusa