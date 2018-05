Costa promete para Outubro novidades nas pensões antecipadas

Em Janeiro, o Governo falhou o compromisso de avançar com a chamada "segunda fase" de levantamento dos cortes para as reformas antecipadas. Em Abril, chumbou a proposta do Bloco de Esquerda (BE) para que essa segunda fase avançasse, e com ela se eliminassem as penalizações a pensionistas com 63 ou mais anos que tenham pelo menos 43 de descontos. Esta quarta-feira António Costa prometeu avançar com a segunda fase e apontou uma data desejável para que ela esteja em vigor: Outubro de 2018.

Foi durante o debate quinzenal, em resposta a uma pergunta de Jerónimo de Sousa sobre longas carreiras contributivas, que o primeiro-ministro acabou por dar a novidade. "Estamos a trabalhar tendo por objectivo que, tal como esta primeira fase entrou em vigor em Outubro de 2017, que a segunda entre em vigor em Outubro de 2018".

Segundo a explicação avançada pelo Jornal de Negócios, Outubro de 2018 é uma data indicativa, mas acaba por ser uma novidade no calendário, já que, antes, o Governo não se tinha comprometido oficialmente com qualquer horizonte temporal. Fica contudo por saber o que consta da "segunda fase" mencionada por António Costa.