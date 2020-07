Costa pede acordo à esquerda

António Costa quer afastar a sombra do bloco central que nas últimas semanas tem pairado sobre a política portuguesa e usou o debate do Estado da Nação para fazer uma proposta direta à esquerda para um acordo que garante que o Governo consiga chegar ao fim da legislatura.

"Ninguém espere deste Governo qualquer contributo para uma crise política", afirmou Costa, que deixou claro que os parceiros com quem pretende fazer acordos estão nas bancadas da esquerda.

"A resposta a esta crise não passa pela austeridade ou por qualquer retrocesso nos progressos alcançados nos últimos cinco anos", assegurou, dirigindo-se directamente a BE, PCP e PEV para defender que a crise social e económica provocada pela pandemia de covid-19 faz com que sejam necessários compromissos que garantam estabilidade política.

"Necessitamos de um quadro de estabilidade no horizonte da legislatura", argumentou, apelando a que não haja "competições de descolagem ou exercícios de calculismo eleitoral" entre o PS e a esquerda.

"Precisamos de um entendimento sólido e duradouro", disse, recordando o que aproxima o PS da sua esquerda, da aposta na produção nacional ao reforço do investimento público, passando pelo combate à precariedade no trabalho e na habitação.

Rui Rio, com quem Costa tem contado para vários acordos nas últimas semanas, acusou o toque. Falou num "pedido de casamento público" a BE e PCP, mas acabou por não trazer o tema para o debate, preferindo fazer uma pergunta sobre hidrogénio.

"Uma nação consternada no luto, mas mobilizada para a luta"

António Costa tinha começado o discurso do debate do Estado d Nação com um resumo do que considera ser o espírito do país a braços com a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. "Somos hoje uma Nação consternada no luto, mas mobilizada para a luta", afirmou o primeiro-ministro, que deixou palavras de "consternação para todos aqueles que estão de luto", de "solidariedade para os que estão doentes, infetados ou em isolamento profilático" e de agradecimento para os profissionais de saúde".

A luta, frisou o governante, não se esgota porém nas questões de saúde. "A destruição do emprego é um vírus também destruidor que tem de ser travado e a pobreza é a nossa linha vermelha", vincou, admitindo que o país vive um "choque conjuntural brutal" que deve ser aproveitado para fazer reformas estruturais.

"Nada substitui o ensino presencial"

António Costa deixou claro que o país enfrenta uma "possível nova vaga da covid-19", com a chegada da época da gripe sazonal e isso faz o primeiro-ministro pôr o regresso às aulas como uma das prioridades.

Para António Costa, "foi muito evidente o elevado custo social" do encerramento das escolas, quer no aumento das desigualdades, quer na desproteção das crianças, quer no impacto que teve no trabalho dos pais e na economia.

"Nada substitui o ensino presencial e nada substitui a escola pública", conclui Costa, que assegura que "a partir de setembro a escola voltará para todos em regime presencial", com "as devidas cautelas".

A certeza de que a escola terá de ser presencial não faz, porém, António Costa afastar de forma definitiva um novo encerramento.

Costa assume que a escola tem de estar "preparada para evoluir para um regime misto ou não presencial" e por isso anunciou um investimento de 400 milhões de euros para a digitalização das escolas, mas também a contratação de mais professores, mais pessoal não docente e mais pessoal como assistentes sociais e mediadores para assegurar aulas de apoio, tutorias e outras formas de acompanhamento.

110 milhões para equipamentos de apoio à infância e terceira idade

António Costa diz que a pandemia mostrou que "é essencial reforçar os acordos de recuperação no setor social" e por isso anunciou um reforço de 59 milhões nas transferências para as IPSS, misericórdias e cooperativas, mas também nas transferências para lares de idosos, residências autónomas e apoio domiciliário.

Consciente dos problemas que uma nova vaga de covid-19 pode trazer aos lares de terceira idade, Costa anunciou que o Governo vai "apoiar estas instituições a adquirir equipamentos de protecção e higienização".

Mas o maior investimento anunciado nesta área social são 110 milhões para construir equipamentos de apoio à infância e à terceira idade.

Aposta no investimento público

A resposta à crise passa, para António Costa por um reforço do investimento público, que vai das grandes obras "em áreas chave como a ferrovia, os metros, os novos hospitais ou a expansão do regadio", mas também nas pequenas obras como a reparação de estradas ou remoção do amianto nas escolas.

O objectivo é aumentar o investimento público em cerca de 20% entre 2020 e 2021, mas com "um fio condutor".

"Foi por isso que convidei o professor António Costa Silva a apresentar uma visão estratégica para a recuperação económica", explicou Costa, apontando a reindustrialização, o investimento em infraestrutras físicas e digitais, o aproveitamento de recursos marinhos, o aumento das qualificações dos portugueses e a descarboniação e circularidade da economia como objetivos desta "visão".

"É possível superar esta nova crise", garante Costa, que lembra que graças à intervenção do BCE e à "recuperada confiança" alcançada nos mercados os juros estão já em níveis pré-covid.

Costa lembrou ainda a importância do acordo alcançado na União Europeia que "garante um envelope financeiro sem precedentes" de 57,9 mil milhões de euros em transferências a fundo perdido até ao final de 2029.

"É uma enorme responsabilidade para as administrações públicas, para os agentes económicos, para o conjunto da sociedade", defendeu, explicando que "importa garantir também as necessárias condições políticas" para que esse dinheiro seja bem investido.