Costa telefona a Lagarde e garante cumprir compromissos do Novo Banco

#Portugal é um Estado de direito que cumpre as suas obrigações contratuais. Falei com a Presidente do BCE, @Lagarde, a quem garanti o escrupuloso cumprimento dos compromissos assumidos no quadro da venda do Novo Banco. pic.twitter.com/Noas8HjOr7 — António Costa (@antoniocostapm) November 26, 2020

O primeiro-ministro anunciou que telefonou a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, para lhe garantir que o Estado português vai cumprir escrupulosamente os compromissos assumidos relativamente ao Novo Banco. O banco foi um dos temas quentes da aprovação do Orçamento do Estado para 2021.Costa já tinha garantido esta quinta-feira, na Assembleia da República, que o Governo cumprirá a lei e respeitará o contrato com o Novo Banco.O líder do executivo declarou que não se deixará condicionar por essa proposta do Bloco de Esquerda, que foi apoiada pelo PSD, de impedir a transferência de 476 milhões de euros para o Fundo de Resolução, que tem como destino o Novo Banco."Não vou estar aqui a discutir as tecnicalidades jurídicas e só há uma coisa que digo: Contrato assinado é contrato que tem de ser honrado, lei que existe é lei que tem de ser respeitada, e a legalidade será seguramente assegurada num país que se honra de ser um Estado de Direito", disse.António Costa disse a seguir que Portugal "não é um país em que a Constituição, as leis e os contratos são rasgados ao sabor das conveniências políticas"."Somos um país que se honra de respeitar a democracia constitucional, onde a legalidade é cumprida e os contratos são respeitados. É assim que iremos fazer", frisou.Logo na sua intervenção inicial perante os jornalistas, António Costa avisou que o seu Governo "tudo fará para que aqueles que quiseram brincar com o fogo não queimem o país"."Tudo faremos para que não a legalidade que a nossa Constituição impõe e que a Lei de Enquadramento Orçamental impõe no sentido de o Orçamento inscrever todas as obrigações contratuais do Estado Português em caso algum a credibilidade externa do país será posta em causa. Portanto, a luta continua", adiantou.Interrogado sobre a forma em concreto que o Governo utilizará para não cumprir a anulação da verba que o executivo destinara ao Fundo de Resolução na sua proposta de Orçamento, António Costa alegou que "este não é ainda o momento para avançar com pormenores"."Garanto a todos, quer os que nos escutam em Portugal, quer os que nos escutam internacionalmente, que o Estado Português é um Estado de Direito, é um Estado que honra as leis e os contratos que assina. Quanto a pormenores, a tempo saberemos", reforçou.Com Lusa