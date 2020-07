No início de um debate que se prolongará durante quatro horas, o primeiro-ministro, António Costa, abriu o Estado da Nação no Parlamento com a promessa de que Portugal é uma nação "mobilizada para a luta", pese embora esteja "consternada no luto" devido à pandemia da Covid-19, contra a qual ainda tenta retomar a atividade económica e social.

Costa dirigiu-se primeiro "aos que estão de luto, doentes, infetados ou em isolamento", deixando ainda um agradecimento aos profissionais de saúde que combatem na linha da frente contra o novo coronavírus.

"Estamos em luta contra o vírus para proteger a saúde e a vida do nossos concidadãos", avisa o chefe do Governo, sem esquecer os postos de trabalho, as empresas e os negócios que também precisam de ajuda, e também aqueles que encontraram a pobreza e o desemprego. "A pobreza é a nossa linha vermelha", garante.

O chefe de Governo falou ainda de um "duplo desafio" no futuro: controlar a pandemia, preparando já uma segunda vaga, e garantir a continuidade da recuperação economia. "A destruição do emprego é um vírus demolidor que tem de ser travado", disse.



Costa anuncia mais 125 milhões para a Educação

"No próximo ano letivo [a educação] contará com um reforço de 125 milhões de euros para a contratação de mais professores, mais pessoal não docente e técnicos especializados como assistentes sociais, psicólogos ou mediadores", anunciou o primeiro-ministro.



António Costa considera que a crise pandémica mostrou que "nada substitui o ensino presencial e a escola pública", pelo que, "a partir de setembro, a escola voltará para todos em regime presencial".



Este reforço da aposta no setor da educação decorre da verificação de que o encerramento das escolas durante o estado de emergência teve um "elevado custo social" nos processos de aprendizagem, no aumento das desigualdades e na dificuldade acrescida para os pais das crianças.





Reforço nos apoios a idosos e na ação social também são prioridade

António Costa indicou também que lares de idosos, lares residenciais, residências autónomas e apoio domiciliário vão receber 12 milhões de euros.

"O combate a esta pandemia social é não só uma exigência da dignidade do trabalho, mas uma urgência de saúde pública", disse o primeiro-ministro, lembrando que, neste ano, já foram reforçadas as transferências para IPSS e misericórdias em 59 milhões de euros e que serão distribuídos mais 12 milhões a lares de idosos, residências autónomas e apoio docimiciliário.

O debate sobre o estado da nação - criado em 1992, durante a maioria absoluta do PSD e de Cavaco Silva - é, regimentalmente, sobre "política geral", sendo o chefe do executivo o primeiro a discursar, que, depois, é "sujeito a perguntas dos grupos parlamentares, seguindo-se o debate generalizado".

Depois da intervenção inicial de António Costa, que poderá durar até 40 minutos, os partidos terão direito a pedidos de esclarecimento e intervenções, pela seguinte ordem: PSD, PS, BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal (IL).

Este será o primeiro debate do estado da nação em que participam mais dois partidos, o Chega, de André Ventura, e a IL, de João Cotrim Figueiredo. No hemiciclo há já duas deputadas independentes -- Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN).

Após meses, de março a junho, de clima de tréguas políticas, em que foram aprovadas na Assembleia da República leis de resposta ao surto pandémico com apoios à esquerda e à direita, o ambiente político voltou a adensar-se no Orçamento Suplementar para fazer face às despesas com a pandemia que quase paralisou e pôs o país em estado de emergência.

Pela primeira vez em cinco anos, PCP e PEV, ex-parceiros dos socialistas na chamada "geringonça", votaram contra e o PS ficou isolado no voto favorável. Votaram também contra o CDS, Chega e IL. PSD, BE, PAN e a deputada não inscrita (ex-PAN) Cristina Rodrigues abstiveram-se.



Com Lusa