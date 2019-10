O último dia de campanha do PS ficou marcado por um momento de tensão envolvendo o secretário-geral dos socialistas, António Costa. Quando a arruada "rosa" estava no Terreiro do Paço, em Lisboa, o também primeiro-ministro foi abordado por transeunte e acusado de estar de férias durante os incêndios em Pedrógão Grande, no verão de 2017.





A carregar o vídeo ...

Seguiu-se então, o seguinte diálogo, filmado pela CMTV.



Cidadão: O senhor quando foi dos incêndios lá de cima de Pedrógão Grande estava nas suas merecidas férias.

Costa: Não estava, não. É mentira, é mentira, é mentira isso. Não interrompi nada. Não. Não, eu dia 18 de julho estava lá. Isso é mentira, é mentira isso que o senhor está a dizer.

Já na estação de Santa Apolónia, em declarações aos jornalistas, o líder socialista classificou como "absolutamente lamentável" que se utilizem esse tipo de argumentos em campanha eleitoral - e até invocou em sua defesa a conclusão a que chegou o "Polígrafo", da SIC, sobre a sua presença em Pedrógão Grandes, durante os dias de incêndio.



"Como toda a gente sabe - e o Polígrafo da SIC demonstrou-se - no dia 17 de junho de 2017 estava em Lisboa e estava em funções. No dia 18 de junho de 2017, estava na Câmara Municipal de Pedrógão Grande a reunir com todos os autarcas e a fazer o levantamento de todas as situações", declarou.



Segundo o secretário-geral do PS, além do rescaldo dos fogos, começou logo a preparar o processo de reconstrução".



"Se me perguntam se devia ser mais calmo, claro que sim. Mas foi uma calúnia que me ofendeu. Todos temos o nosso limite em relação àquilo que podemos suportar. Para mim é profundamente insultuoso esta campanha que a direita persiste em fazer", disse ainda aos jornalistas.





Esta questão já tinha sido colocada, depois do presidente do PSD ter criticado Costa e acusado o mesmo de de não acompanhar a greve dos motoristas por estar de férias. "O que está em causa neste caso (na greve nos motoristas) era eu entrar ou não num circo mediático durante quatro ou cinco dias. Mas o que esteve em causa quando ele pura e simplesmente não interrompeu as férias foi a morte de mais de 60 pessoas", disse Rio na altura.

Porém, o gabinete do primeiro-ministro desmentiu o líder do PSD. "Em 17 de Junho de 2017, o primeiro-ministro não estava de férias e no dia 18 de manhã estava em Pedrógão reunido com os presidentes de Câmara dos concelhos mais atingidos. Os presidentes de Câmara da Sertã ou da Pampilhosa, por exemplo, podem confirmá-lo. Os deputados do PSD/Leiria também estiveram com o primeiro-ministro quando visitou o posto de comando", indicou numa nota. A foto abaixo foi tirada a 18 de julho.





Costa em Pedrógão

Em 2017, o primeiro-ministro gozou férias até 12 de julho, depois dos incêndios de Pedrógão Grande e do roubo de Tancos. O incêndio que deflagrou há dois anos em Pedrógão Grande e que alastrou a concelhos vizinhos provocou a morte de 66 pessoas e 253 feridos, sete dos quais graves, e destruiu cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.



Mais de dois terços das vítimas mortais (47 pessoas) seguiam em viaturas e ficaram cercadas pelas chamas na Estrada Nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no interior norte do distrito de Leiria, ou em acessos àquela via.







