Costa diz que até abril vão ser vacinados 1,4 milhões de portugueses

O primeiro-ministro, António Costa, afirma que o objetivo de vacinar os profissionais de saúde "prioritários" para controlar a pandemia "está cumprido".





Aas declarações do Governante foram feitas no dia em que se inicia a vacinação das forças de segurança. Durante a comunicação, Costa assumiu que Portugal já administrou mais de 500 mil vacinas, entre primeiras e segundas doses. "Até abril o objetivo é vacinar 1,4 milhões de portugueses", apontou o primeiro-ministro.Começam a ser vacinados este sábado vinte mil agentes das autoridades, cerca de 10 mil agentes da PSP e 10 mil militares da GNR, num processo que vai decorrer nas próximas três semanas, ao mesmo tempo que continua a vacinação de idosos e doentes com mais de 55 anos er uma das quatro comorbidades letais identificadas. "Nesta primeira fase foram definidas essencialmente duas prioridades: vacinar as pessoas que têm maior grau de risco de infeção e vacinar as pessoas que é fundamental proteger para nos protegerem", começou por dizer Costa.O chefe de Governo diz ainda que já foi cumprido o "primeiro objetivo, de vacinação integral de todos os residentes em lares ou de todos os que trabalham em lares". E disse ainda que era essencial "proteger aqueles que são necessários para nos proteger", sendo necessário "assegurar a vacinação integral de todo o pessoal de saúde considerado prioritário para enfrentar a pandemia" objetivo que, segundo Costa, "está cumprido".O primeiro-ministro reafirmou ainda que o objetivo é "chegar ao final do verão com 70% da população portuguesa adulta devidamente vacinada". "Até ao final do verão temos um longo percurso, ainda estamos do inverno, ainda não chegámos sequer à primavera", alertou. "Vamos ter de prosseguir ao longo destes meses, este trabalho metódico de ir vacinando com um critério objetivo de salvar as vidas e proteger aqueles que são essenciais para nos protegerem", concluiu.Antes das declarações, que decorreram ao ar livre, o primeiro-ministro, acompanhado do ministro da Administração Interna e do secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, acompanharam ao vivo o processo de administração de algumas vacinas em efetivos da GNR e PSP no Quartel de Conde de Lippe, onde se concentrará o processo de vacinação das forças de segurança na zona de Lisboa para aliviar os serviços de saúde.Na sexta-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI informou que vinte mil agentes de forças policiais vão ser vacinados nas próximas três semanas, incluindo 10 mil agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e de 10 mil militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), numa ordem definida pela GNR e PSP com base em critérios operacionais.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.