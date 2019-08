Crise energética acaba à meia-noite, garante Costa

O primeiro-ministro António Costa anunciou que o estado de crise energética acaba à meia-noite desta terça-feira e que os postos REPA terminam já esta segunda às 10h. O chefe do Governo refere que se trata de uma "vitória do país" e da sua "maturidade" no caso da greve dos motoristas.

António Costa chegou esta segunda-feira às 8h00 em ponto às instalações da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para "avaliar as condições para declarar fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros eletrónico para o efeito". "Estamos em condições de reunir o Conselho de Ministros eletrónico e de aprovar o fim de declaração de crise energética para as 24h de hoje", disse Costa, acrescentando que "demoraremos dois a três dias a ter normalidade no abastecimento".



"Acho que houve sobretudo uma vitória do país e da nossa maturidade. Vivemos uma greve que podia ter tido consequências muito graves. A verdade é que foi possível que o país se mantivesse em funcionamento se quem isso pusesse em causa o legítimo direito à greve dos trabalhadores", afirmou António Costa, após reunião na Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), em Lisboa.





"O Governo não era parte neste conflito, portanto não ganhou nem perdeu. Cumpriu a sua função de assegurar que o país respeitasse o direito à greve que era fundamental respeitar e que, por outro lado, pudesse continuar a funcionar dentro da normalidade possível. Foi um grande sinal de maturidade do país", disse, fazendo agradecimentos aos serviços públicos "que contribuíram para o planeamento", às Forças Armadas e forças de segurança "pelo serviço extraordinário" e aos parceiros sociais por "ultrapassarem o conflito e chegarem a nova fase de diálogo".António Costa calculou "dois, três dias" até haver "uma normalidade plena no abastecimento [de combustíveis]". O primeiro-ministro esteve acompanhado na breve reunião de 12 minutos pelo ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Para esta terça-feira, dia 20, está marcada uma reunião entre o SNMMP e a ANTRAM (Associação Nacional dos Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias).



O chefe de Governo estimou ainda ser possível extinguir a rede REPA exclusiva e aumentar o limite de consumo de combustível para o publico em geral para 25 litros.



O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou no domingo que decidiu desconvocar a greve que se iniciou na segunda-feira, dia 12. A greve dos motoristas de pesados começou em 12 de agosto por tempo indeterminado. Quinta-feira, o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) desconvocou a paralisação, mas o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas manteve-a e só a desconvocou o protesto domingo, após um plenário de trabalhadores.



A decisão, anunciada pelo presidente do SNMMP, Francisco São Bento, foi tomada durante um plenário de trabalhadores do sindicato, que decorreu no domingo à tarde em Aveiras de Cima.



Notícia atualizada às 10h12 com declarações do primeiro-ministro