Secretário-geral do PS usou um misto de humor e de ironia para se referir à polémica que tem dividido os socialistas nos últimos tempos.

O secretário-geral do PS, António Costa, usou este sábado um misto de humor e de ironia para agradecer a "generosidade" do parlamentar socialista, Carlos César, quando concedeu aos seus deputados liberdade de voto face às propostas do Governo.



António Costa abriu os trabalhos formais das Jornadas Parlamentares do PS, em Portimão, com referências indirectas à divergência entre a direcção da bancada socialista e o Governo a propósito do IVA da tauromaquia.



Logo nas suas primeiras palavras António Costa dirigiu-se ao presidente do grupo Parlamentar do PS, Carlos César, dizendo ser seu "velho amigo, grande parceiro e apoiante número um do secretário-geral do PS, do primeiro-ministro e do Governo". Depois, deixou um recado. "Quero agradecer especialmente ao Carlos César a generosidade que teve de conceder liberdade de voto aos deputados do PS para votarem as propostas do Governo. Ficamos muito reconhecidos e é um grande sinal de amizade", disse, ouvindo-se algumas risadas na sala.



Recorde-se que o grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta de descida do IVA para os espectáculos tauromáquicos de 13% para 6%, que contraria a posição do Governo, expressa em Orçamento do Estado para 2019, de manutenção da referida taxa. No passado dia 19, o presidente do Partido Socialista, Carlos César, desmentiu a existência de qualquer problema com António Costa devido à polémica relacionada com a eventual descida do IVA nas touradas. Em declarações ao programa Almoços Grátis da TSF, o líder da bancada parlamentar socialista defendeu ainda que as divergências são naturais, mas que a situação "não tira o sono" a quem quer que seja.





"A relação que eu tenho com o primeiro-ministro - quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista da cumplicidade política que não pode deixar de existir entre um líder parlamentar e um líder do Governo - é à prova de bala e, ainda mais, à prova de qualquer bandarilha, venha ela de onde vier", garantiu o deputado.



Para Carlos César, as divergências são naturais. Até porque "os deputados do Partido Socialista não são locutores do Governo". "Há uma diferença de opinião neste particular, esta matéria que está em causa não assume uma relevância que possa fazer tirar o sono a alguém. Há muitas outras matérias nas quais nós temos vindo também a não ter uma opinião inteiramente coincidente com o Governo - ora no caso da legislação laboral, ora no esclarecimento das questões das reformas antecipadas, etc. Isto é a nossa vida, o nosso dia-a-dia", rematou.





deputado socialista Pedro Delgado Alves vai apresentar uma proposta de lei que prevê

como as que são feitas na Califórnia, nos EUA: no dorso, os touros usam uma protecção de velcro onde são espetadas as bandarilhas, o que faz com que não sangrem. A proposta foi apresentada ao líder do partido, Carlos César, que terá gostado da ideia e terá encarregue Delgado Alves e Tiago Barbosa Ribeiro de elaborarem a proposta.



Com Lusa

Este sábado, o Expresso noticiou que o