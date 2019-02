O primeiro-ministro, António Costa, assumiu que o Governo vai "usar todos os meios legais" possíveis para travar a greve dos enfermeiros. "Não queremos escalada de tensão, queremos agir com a firmeza necessária, mas com justiça. Chegámos ao limite do que podíamos aceitar", disse durante uma entrevista ao Jornal da Noite da SIC. "Se for necessário, iremos usar a requisição civil", reforçou, admitindo porém que os juristas têm interpretações distintas.





"Nem confundimos aqueles sindicatos que têm atuado de forma pacífica e legal exercendo o direito constitucional à greve com outros sindicatos que não têm respeitado a lei e que têm tido uma atitude de crueldade em relação aos doentes", declarou.Já em relação à atuação da Ordem dos Enfermeiros neste conflito, o líder do executivo referiu que a lei das ordens profissionais "proíbe expressamente o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade sindical". "Manifestamente, a Ordem dos Enfermeiros, em particular a senhora bastonária [Ana Rita Cavaco] têm violado com essa atuação. Iremos comunicar às autoridades judiciárias aquilo que são os factos apurados e que do nosso ponto de vista configuram uma manifesta violação daquilo que são as proibições resultantes da lei das ordens profissionais", salientou.Na mesma entrevista, o primeiro-ministro admitiu a possibilidade de haver aumentos salariais para todos os funcionários públicos em 2020, caso a economia apresente indícios de prosseguir uma trajetória de crescimento quando em abril for elaborado o novo cenário macroeconómico. "Para esta legislatura não estava previsto aquilo que é normal, que é repor a atualização anual dos salários. Este ano, contudo, conseguimos uma margem de 50 milhões de euros e a opção que tínhamos era distribui-los por todos ou concentrá-los numa valorização salarial de quem ganha menos. Esta última é a opção que está decidida", disse.

Porém, o primeiro-ministro afirmou logo a seguir que a sua expectativa vai no sentido de que, "se o país mantiver a atual trajetória de crescimento e de consolidação das finanças públicas, para o ano se possa retomar a normalidade".



"Mas isso é um compromisso que só poderemos assumir quando tivermos devidamente definido o cenário macroeconómico para os próximos quatro anos. Quando tivermos o Programa de Estabilidade, que teremos de apresentar em abril, aí poderemos perspetivar o que podemos contar para o período entre 2020 e 2023", especificou.



Para este ano de 2019, reiterou o primeiro-ministro, a margem disponível para aumentos salariais "vai destinar-se a valorizar os salários mais baixos".



Ainda sobre este ano, Costa defendeu que o cenário de uma maioria absoluta nas próximas eleições legislativas "é virtualmente impossível" dadas as características do sistema eleitoral e partidário em Portugal, mas ressalvou que "se surgir, melhor". Na parte mais política da entrevista que concedeu à SIC, António Costa considerou também "altamente provável" a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa caso se recandidate nas eleições presidenciais de 2021.



Com Lusa



(Notícia atualizada às 22h39)