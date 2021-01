O agravar dos números de novos casos de infetados por covid-19 levam António Costa a alertar para a possibilidade de voltarem a ser aplicadas "medidas mais restritivas". Em cima da mesa pode estar mesmo o confinamento total. Mas para já, o primeiro-ministro refere que "a esperança é a última a morrer e esperamos que estes números sejam um ajustamento da situação".António Costa falou depois da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, para avançar medidas para o novo período de estado de emergência que entra em vigor às 00h00 de amanhã e dura até dia 15. Este período será apenas de oito dias para aguardar pelos "dados mais sólidos" por causa do Natal e do período de maior deslocações. "Fizemos bem", alegou o primeiro-ministro, dizendo que os números de ontem e hoje serão perto dos 10 mil.Assim, estendem-se as regras em vigor do estado de emergência. No entanto, no próximo fim de semana, em todos os concelhos com mais de 240 mil novos casos por 100 mil não se poderá circular entre concelhos e existirá recolher obrigatório depois das 13h. "Estas medidas não se aplicam só a 25 concelhos", sublinhou Costa.O Governo vai reunir já amanhã de "emergência" para a reunião de concertação social e dos partidos para preparar possíveis medidas de agravamento, se se confirmarem os números de agravamento dos números da pandemia. Entre estas medidas está a possibilidade de um novo confinamento total. O anúncio de uma decisão pode acontecer já a 12 de janeiro, quando os especialistas derem os dados mais concretos do que foi a evolução da pandemia nas últimas semanas, relembrou o primeiro-ministro."Perturbar o mínimo das pessoas e a atividade económica." Este será sempre um objetivo a ter em mente na adoção de medidas, no entanto, o governante sublinha que os números de ontem e hoje mostram que "as medidas atuais não são suficientes". O primeiro-ministro espera para ver se os números se mantêm perto dos 10.000 ou se voltam aos valores de cerca de 4.000. A manterem-se os valores mais elevados, serão tomadas as "medidas mais restritivas", que António Costa não quis antecipar em concreto, mas que admitiu: "É necessário fazer, o que é necessário fazer."António Costa admitiu que em cima da mesa podem estar "medidas como as adotadas em março, com uma exceção, de que os especialistas nos dizem que não faz sentido alterar a rotina das escolas". Ou seja, estas devem continuar em regime presencial.António Costa falou de que os números de ontem não se explicam pelo atraso no reporte dos resultados. "91% dos números de ontem eram testes realizados anteontem. Agora não sabemos se as pessoas não sentiram necessidade de ir antes fazer o teste ou se com o frio passaram a ter mais sintomas." Estes números ditam estas regras mais restritas já para este fim de semana. Ontem, resgistaram-se 10.027 casos de novas infeções e esta quinta-feira - apesar de a esta hora não serem ainda conhecidos os números - António Costa antecipou que ficarão perto dos 10.000.Apesar de admitir novas restrições, o primeiro-ministro lembra que o estado de emergência não permite restringir a atividade política, pelo que a campanha eleitoral e a votação nas Presidenciais não estarão em causa, nem serão limitadas.