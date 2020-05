Mais um momento de picardia entre o primeiro-ministro, António Costa, e André Ventura. "O ministro das Finanças vai ou não para o Banco de Portugal?", atira o deputado do Chega. A resposta do líder de Executivo? "Vejo que foi de trivela e ainda não voltou.""Foi uma boa tentativa de faena mas quando se tratar do governador do Banco de Portugal o senhor deputado não deixará de ser ouvido", respondeu Costa, após o momento da "trivela", que foi aplaudido na Assembleia da República (AR). A referência tem que ver com o último debate quinzenal. O primeiro-ministro, António Costa, salientou que "não há nenhum problema" com a comunidade cigana e criticou o deputado André Ventura (Chega), que "foi de trivela" e levou "um baile do Quaresma".O deputado do Chega levou ainda um saco com máscaras cirúrgicas para a AR. As máscaras usadas pelos guardas prisionais, garante Ventura, não têm certificado. Costa remeteu para a investigação do Ministério Público a uma empresa que vendeu ao Estado máscaras não certificadas, frisando que "nenhum desse lote seria distribuído enquanto não fosse esclarecida a situação".