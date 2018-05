Durante o discurso que encerrou os três dias de reunião magna socialista, na Batalha, o secretário-geral e Primeiro-ministro anunciou a vontade de criar "condições únicas e extraordinárias para que aqueles que partiram tenham condições para voltar a Portugal".



Esta será "uma das principais prioridades do próximo Orçamento do Estado", que adoptará, anunciou António Costa, "um programa que fomente o regresso dos jovens que partiram sem vontade de partir."

O regresso dos jovens que emigraram entre 2010 e 2015 (leia-se, no pico da crise e durante o governo de coligação PSD-CDS) é a próxima bandeira a incluir no Orçamento do Estado.