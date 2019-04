Os 158 escravos cujas ossadas foram encontradas, na zona da Gafaria, em Lagos , durante a construção de um parque de estacionamento, em 2009, terão sido lançados para uma lixeira que existia no local, entre os séculos XV e XVII.A conclusão é de um estudo do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra, que tem analisado as ossadas, desde que foram recolhidas.Saiba tudo no Correio da Manhã