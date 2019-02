O coronel que em dezembro espancou guardas provisórios do 40.º curso de formação do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, durante o módulo "curso de bastão extensível", e provocou ferimentos em mais de 10 recrutas, foi afastado das formações da GNR e passará agora a ser inspetor-adjunto da Inspeção da Guarda, avança o Jornal de Notícias.

Mário Ramos tinha sido promovido para um cargo que lhe conferia a supervisão de toda a formação da Guarda (a Direção de Formação, do Comando da Doutrina e Formação) no início do mês de fevereiro, o que causou polémica.

Segundo um documento oficial da GNR, o comandante-geral da GNR, Luís Francisco Botelho Miguel, nomeou anteontem "por escolha como inspetor-adjunto da Inspeção da Guarda, mantendo a sua colocação no Comando-Geral, o coronel de Infantaria Mário Luís Ribeiro Ramos, do Comando da Doutrina e da Formação". Ramos vai assumir funções no dia 11 deste mês.