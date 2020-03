Coronavírus: ANA vai limitar o acesso aos aeroportos

A ANA – Aeroportos de Portugal está a trabalhar com a PSP a criação de "um sistema de limitação de acesso" aos aeroportos que "possa ser rapidamente implementado".

A empresa, em comunicado divulgado esta segunda-feira, 16 de março, apela a que só se desloquem aos aeroportos "as pessoas que vão efetivamente viajar" e explica os seus planos. "Consciente da necessidade de evitar grandes aglomerados de pessoas nos aeroportos, face à situação de emergência que se vive no país, a ANA está a trabalhar com a PSP no sentido de criar um sistema de limitação de acesso que possa ser rapidamente implementado", adianta a gestora dos aeroportos nacionais.





A ANA acrescenta que no interior dos aeroportos "os passageiros vão ser chamados a cumprir escrupulosamente e de forma responsável a recomendação de distanciamento social aconselhável para a prevenção do contágio" e adianta que "foi também determinado o encerramento dos lounges em todos os aeroportos".