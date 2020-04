Coronavírus: Sobe para 295 o número de mortes em Portugal. Há mais de 11 mil infetados

O número de mortes devido ao novo coronavírus em Portugal subiu para 295, com 29 registadas nas últimas 24 horas - o que representa uma subida de 10,9%. A atualização do boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) indica ainda que foram registados 754 novos casos no mesmo período, subindo o total de infetados para 11.278, com um crescimento de 7,1% de doentes da Covid-19 no país.As mesmas informações referem que existem 1084 pessoas com a doença que estão internadas. Em relação a este sábado, há mais 16 doentes com o novo coronavírus em unidades de cuidados intensivos, subindo o total para 267 - o que representa uma subida de 6,4%. O número de infetados que recuperaram manteve-se nos 75.Existem ainda 4962 casos a aguardarem os resultados laboratoriais, enquanto mais de 70 mil não se confirmaram.O relatório continua a mostrar que a maioria dos casos regista-se no Norte de Portugal - com 6530 infetados e 158 mortes confirmadas -, enquanto a região de Lisboa e Vale do Tejo regista 2.904 casos de Covid-19 e 58 mortes. A região Centro é a segunda com mais óbitos, 72, e tem 1.442 casos confirmados. No Algarve estão registados 201 casos e sete mortes. Alentejo (com 82 casos), Açores (com 67) e Madeira (com 52) não registaram qualquer morte até ao momento.O mesmo mostra uma subida no crescimento de mortes e infetados, com o segundo maior número de mortes num só dia a saltar à vista - apenas superado pelas 37 mortes registadas na passada sexta-feira. Das 29 mortes registadas este domingo, 20 correspondem à faixa etária de mais de 80 anos.