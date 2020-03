Os hospitais privados mostram-se disponíveis para receber doentes infetados pelo Covid-19, se tal for decidido pelas autoridades de saúde. Para já, os casos prováveis estão a ser encaminhados pelos hospitais privados para os hospitais de referência, que são públicos, em linha com as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS).

"Há um número significativo de hospitais privados que têm camas disponíveis e condições técnicas e humanas para receber esses doentes, refere em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar.

"Teremos com certeza mais de 500 camas que podem ser chamadas a atuar", acrescenta, no programa Conversa Capital.

Considerando "positivo" que a APHP tenha sido nomeada em janeiro para o Conselho de Saúde Pública, Óscar Gaspar refere que até ao momento os hospitais privados não foram convocados para "nenhuma resposta em concreto".



"É um erro tentar combater o surto, uma epidemia, com ideologia", sustenta. "Porque não resolve coisa nenhuma e porque tende a dividir os portugueses numa altura em que precisamos do contrário".

Admitindo que o SNS teria de se responsabilizar pelas despesas, desvaloriza a questão. "Não será pela questão do pagamento que não será possível afetar meios privados ao combate a esta epidemia".



O primeiro-ministro, António Costa, tem dito que o SNS tem cerca de duas mil camas disponíveis. Para já, há 13 casos do novo coronavírus oficialmente confirmados em Portugal.