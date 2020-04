Coronavírus: Portugal com 687 mortes e 19.685 casos

O número de vítimas mortais por Covid-19 em Portugal subiu este sábado para as 687, com 30 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas. Durante o mesmo período, o número de infetados subiu para os 19.685, com mais 663 casos confirmados - uma subida de 3,5% em relação ao dia anterior.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) recuperaram 610 doentes, mais 91 que na sexta-feira.Dos 1.253 doentes internados, 228 encontram-se nos nos cuidados intensivos, mais seis que os registados no dia anterior.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (393), seguida pelo Centro (157), a região de Lisboa e Vale Tejo (124), o Algarve (9) e os Açores (4).