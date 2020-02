Os oito cidadãos com passaporte português que estão a bordo de um navio ao largo de Yokohama, no Japão, não estão infetados com coronavírus, como tinha sido anteriormente avançado, esclareceu a Direção Geral de Saúde.Segundo a Reuters, 61 dos 273 passageiros do navio fizeram análises que deram positivo. Todos foram postos em quarentena após um homem que desembarcou em Hong Kong ter sido diagnosticado.Ainda que as autoridades japonesas afirmem que o vírus não se pode espalhar através da ventilação do barco, Paul Hunter, especialista em doenças infecciosas da Universidade de East Anglia, considerou que o ambiente do navio é aquele onde o vírus se pode transmitir mais depressa.