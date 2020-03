Vamos entrar numa fase de combate à epidemia. A OMS declarou pandemia, o estado português declarou estado de alerta e os hospitais ativaram os seus planos de contingência. De imediato e a curto prazo, as maiores necessidades são de recursos humanos", garante. E a necessidade não é apenas de enfermeiros. Serão precisos também mais médicos, auxiliares e técnicos de diagnóstico e terapêutica.





Registada primeira morte por novo coronavírus em Portugal A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou, esta segunda-feira, a primeira vítima mortal em Portugal vítima do Covid-19. Na habitual, conferência de imprensa, com a diretora geral da Saúde, Graça Freitas, a governante - que deixou as condolências à família da vítima - revelou que se tratava de um homem de 80 anos internado no Hospital de Santa Maria.









A médio prazo, devido ao maior consumo de material associado à disrupção das cadeias de produção e distribuição globais, poderemos ser confrontados com uma grave situação, onde o material de consumo se torne a maior e urgente necessidade", explica. A somar a este cenário de previsível escassez, surge ainda um outro problema: o do material roubado. É que têm desaparecido dos hospitais material descartável como luvas, máscaras protetoras e gel desinfetante. Mário Macedo revela que no local onde trabalha ainda não ocorreram situações como essa, mas que, preventivamente, esse material foi colocado "em locais seguros, com saída controlada", explica à SÁBADO, explicitando ainda: "À vista e disponíveis, estão apenas os essenciais para a nossa prática, sendo reabastecidos uma vez por turno".





Coronavírus: Portugal pode ter entre 16 a 48 mil infectados até final de março O matemático Jorge Buescu fez contas sobre a evolução do coronavírus Covid-19 em Portugal e até ao momento as suas previsões têm batido certo. Num artigo escrito para o Observador escrevia que os casos confirmados podiam chegar aos 48 mil até ao final de março. E os valores apresentados esta segunda-feira parecem confirmar as previsões.

Qual a maneira mais eficaz de combater o crescimento da Covid-19? No início, o número de casos confirmados de Covid-19 aumenta lentamente. Depois, dissemina-se exponencialmente e sem controlo. Foram precisas quase duas semanas, desde o primeiro caso a 2 de março, para Portugal ultrapassar a centena de doentes com o novo coronavírus.

São a segunda barreira para os pacientes que suspeitam ou que estão infetados pelo coronavírus. Depois da linha telefónica SNS24 , são os enfermeiros os que têm o primeiro contacto com os os possivelmente infetados. Cabe-lhes a eles prestar a primeira assistência e ter uma atenção redobrada enquanto estão internados. São também muitas vezes aqueles que sabem melhor o que se passa dentro do hospital e mais de 600 profissionais responderam ao apelo para reforço da Linha SNS24.Confrontados com uma epidemia sem precedentes na história contemporânea, muitos enfermeiros garantem estar desorientados. Revela um enfermeiro de um hospital lisboeta que preferiu não ser identificado, mas diz que instituição onde trabalha (um hospital público) os enfermeiros sentem uma falta de comando. "Nem a ministra da Saúde, nem a DGS , nem a Ordem estão minimamente preparados e cada um está por si. Sentimos que há uma grande desorganização no topo e que tentamos compensar da melhor forma que conseguimos", confessa em declarações àMário Macedo, enfermeiro na urgência pediátrica do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), considera ser ainda "prematuro fazer avaliações de fundo sobre a atuação destes atores da saúde". "De momento, é mais importante realçar pelo positivo, a transparência da DGS, a atuação pedagógica da DGS e ministério da saúde, a disponibilidade da Ordem em colaborar com o ministério... Precisamos de todos", diz, mais optimista do que alguns dos seus colegas de profissão.O enfermeiro do Hospital Fernando Fonseca revela que o maior problema atual é mesmo a falta de pessoal nos hospitais. "Outro problema que pode vir a surgir é o da falta de material. "A mesma situação não se verifica no outro hospital público no qual trabalha o enfermeiro contactado pela. "Não sei se foram colegas meus, eu espero que não", lamenta, acrescentando ainda que as pessoas não entendem o perigo que pode ser terminar este material. "Imagine o que é ter dúvidas sobre socorrer uma pessoa em necessidade devido à falta de material."Mas este não é um fenómeno apenas dos hospitais geridos pelo Estado. "Desde instituições públicas a privadas, vários colegas reportam situações por vezes caricatas, como utentes a colocarem liquido desinfectante em garrafas de água vazias, serem abordados por utentes dispostos a pagar valores bem inflacionados por um par de luvas ou um conjunto de máscaras desaparecerem num instante. O pânico e o medo leva as pessoas a atitudes irracionais, que noutras situações reprovariam", avança Mário Macedo, tentando procurar uma justificação para estes roubos.Apesar de toda a situação adversa, Mário Macedo diz que os enfermeiros nacionais não desmoralizam. "Os enfermeiros portugueses são dos melhores e mais qualificados do mundo. Apesar dos tempos difíceis e conturbados que passámos recentemente e toda a desvalorização associada aos últimos 20 anos, os enfermeiros e enfermeiras responderão presente perante este enorme desafio", explica, dando ainda um exemplo prático: "No outro dia foram pedidos dezenas de turnos extra devido ao plano de contingência. A equipa de apenas 22 elementos, com famílias e compromissos já assumidos, demorou menos de uma hora a preencher esta necessidade extra. Enfermeiros que estão na docência que se oferecem e estão dispostos para voltar à prática! Estamos motivados para conter esta ameaça à saúde pública dos portugueses".Os dois enfermeiros dizem ainda que viram muitos colegas a terem de cancelar férias e folgas e obrigados a regressar, elogiando a responsabilidade dos mesmos que são obrigados a "seguir turnos e a prolongamento de horário. Enquanto classe, cumpriremos com gosto a nossa missão. Mas é preciso que os responsáveis hospitalares nos vejam como trabalhadores, não como números colocados num plano de emergência", ressalva Mário Macedo que chegou a estar na corrida para a presidência da Ordem dos Enfermeiros.

Esta segunda-feira, foi anunciada a primeira morte em Portugal, um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. De acordo com a Direção Geral da Saúde, há 331 pessoas infetadas até hoje.

Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). O boletim da DGS assinala 2.908 casos suspeitos até hoje, dos quais 374 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram. Há 4.592 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Atualmente, existem 18 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais quatro do que no domingo.



O número de mortes relacionadas com o novo coronavírus excedeu os 7 mil em todo o mundo, após o anúncio pela Itália de 349 novos óbitos. Segundo a AFP, existem 175.530 casos de contaminação identificados em 145 países e territórios, desde o princípio da pandemia, em dezembro passado.