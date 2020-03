secretário-geral

Médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que estiveram em contacto com casos suspeitos, estão a recorrer a privados para se submeterem a testes ao novo coronavírus. De acordo com o Jornal de Notícias , no SNS é dito a estes médicos para ligar para a Saúde 24 ou apresentar o caso a um superior hierárquico, processo que pode demorar alguns dias. A queixa é feita pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e pela secção do centro da Ordem dos Médicos."São imensos os médicos que fizeram várias tentativas [no SNS] e que, no final do dia, decidiram ir para o privado", garante Jorge Roque da Cunha,do SIM.Um teste ao Covid-19 num laboratório privado custa entre 100 a 150 euros.