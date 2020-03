especialistas no Infarmed, referiu que "vale a pena manter as medidas de contenção" e "impõe-se manter as medidas de contenção". O Presidente esclareceu ainda que "para a semana haverá uma outra reunião tendo como preocupação analisar os dados" sobre a Covid-19.





O Presidnete repetiu uma metáfora e afirmou que "importa manter a pressão na mola para que a mola não suba. E isso foi dito por todos e assumido como uma prioridade".



O Presidente da República diz que "a confirmarem-se os números", foram tomadas medidas positivas e que "valeu a pena o esforço dos portugueses". " Isso dá razões aos portugueses para continuarem o que têm feito, e razão aos decisores políticos para decidirem o que decidiram no passado. Se isso significa menor preocupação, pode dizer-se que sim, sendo que preocupação está sempre presente enquanto houver processo desta natureza", concluiu.



Portugal regista hoje 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 7.443 infetados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (83), seguida da região Centro (40), da região de Lisboa e Vale do Tejo (35) e do Algarve, que hoje regista dois mortos.



O presidente da República diz que se impõe manter as "medidas de contenção" do Estado de Emergência, depois de reunião com especialistas sobre o coronavírus. E confirmou que foi uma posição unânime entre decisores públicos e especialista, mas rassalvou que sinais têm sido positivos.Marcelo Rebelo de Sousa, à saída de uma reunião comQuestionado sobre a renovação do estado de emergência, o Presidente da República reforçou esta mensagem: "Não escondo que da reunião de hoje decorre muito claramente como é importante dar um sinal de manutenção daquilo que foi adquirido e foi uma conquista dos portugueses que não pode nem deve ser perdida".