Covid-19: Marcelo concedeu 14 indultos a reclusos. Foram pedidos 492

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concedeu esta segunda-feira 14 indultos excecionais a reclusos com mais de 65 anos e com problemas de saúde, no âmbito da pandemia da covid-19, informou a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.





A decisão foi feita com base no regime excecional de flexibilização da execução das penas, proposto por Van Dunem, que indicou terem sido recebidos 492 pedidos de indultos, "por motivos de saúde pública e humanitários".De acordo com a página da Presidência da República, a possibilidade de indulto especial previsto na Lei da Assembleia da República "não se aplica a condenados por crime de homicídio, crime contra a liberdade pessoal ou liberdade sexual e autodeterminação sexual, incluindo violação e abuso sexual de crianças e adolescentes, violência doméstica e de maus tratos, ofensa à integridade física grave ou qualificada, roubo com violência, crime contra a identidade cultural e integridade pessoal, crime de incêndio, nomeadamente incêndio florestal, tráfico de droga, associação criminosa, branqueamento de capitais, corrupção passiva ou ativa, crime enquanto titular de cargo político ou de alto cargo público, magistrado judicial ou do Ministério Público, ou enquanto membro das forças policiais e de segurança, das forças armadas ou funcionários e guardas dos serviços prisionais".