Em 24 horas, registam-se mais 792 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Ao todo, há 5.962 casos confirmados no nosso país, registando-se uma subida de 15%. 119 pessoas morreram, segundo os últimos dados do boletim diário da Direção-Geral de Saúde.17 das 19 mortes que se verificaram em 24 horas ocorreram no norte do País, a região com maior número de óbitos: 61. A taxa de mortalidade chegou agora aos 2% em Portugal. Entre as vítimas mortais, encontra-se um rapaz de 14 anos que vivia em Ovar. A sua morte não está registada no boletim, indicou Marta Temido, elevando o número de mortos para 20.Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo e o centro, com 28 vítimas mortais cada uma.O número de recuperados mantém-se em 43. Há 486 pessoas internadas - há 24 horas, eram 418 - e destas, 138 em unidades de cuidados intensivos - ontem, eram 89.5.508 pessoas aguardam resultado laboratorial. Em vigilância, encontram-se 17.785 pessoas.