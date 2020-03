Covid-19: Estado de alerta, 66% do salário para pais que ficam em casa e mais médicos

Presidência)

Uma das decisões tomadas foi que os trabalhadores por conta de outrm que fiquem em casa a tomar conta de filhos com menos de 12 anos terão falta justificada e vão receber 66% do salário, sendo 33% são pagos pelo empregador e outros 33% pagos pela Segurança Social. Já os trabalhadores independentes na mesma situação, anunciou Ana Mendes Godinho , vão receber 1/3 da sua remuneração média.Por seu turno, Marta Temido anunciou que foi aprovado um regime que simplifica a contratação de médicos, passando a bastar um despacho da tutela com faculdade. Além disso, passa a ser possível a contratação de médicos aposentados, sem limites de idade. Foi também levantado o limite de trabalho extraordinário máximo anual.O ministro da Economia reforçou algumas das medidas anunciadas antes por Costa - como os limites da afluência aos centros comerciais e os limites de lotação dos estabelecimentos de restauração e a proibição de desembarque dos passageiros dos navios de cruzeiros - anunciando ainda que foi defenido o adiamento das viagens de finalistas. Segundo Pedro Siza Vieira , as agências de viagens serão obrigadas a oferecer aos interessados alternativas de deslocação ou devolução do valor.Além da linha de crédito de 200 milhões de euros para as Pequenas e Médias Empresas, foi anunciado um bolo de 60 milhões de euros para microcréditos a empresas do setor de turismo. Os prazos de pagamentos por parte das empresas foram prorrogados para alguns impostos. "É importante comprar português", deixou Siza Vieira como alerta.Já Tiago Brandão Rodrigues pediu "muita responsabilidade" aos estudantes, pedindo-lhes que participem neste momento comunitário para ajudar na resolução do problema atual. O ministro da Educação revelou que reúne, esta sexta-feira, com os diretores das escolas, sendo que também reforçou o pedido de contenção nas deslocações e contatos entre alunos.Foi anunciado que as escolas vão receber orientações sobre questões pedagógicas e curriculares, além de indicações para as avaliações do segundo período. Segundo Tiago Brandão Rodrigues, "recursos educativos digitais de acesso gratuito" são prioridades que estão a ser desenvolvidas.Na declaração ao País, António Costa assumiu que "esta pandemia ainda não atingiu o seu pico, está em fase de evolução, de modo que é muito provável que mais doentes venham a ser contaminados e que este surto possa ser mais duradouro que o estimado inicialmente". "Devemos desejar o melhor, mas estar preparados para o pior", disse, reforçando o tom de seriedade do momento: "É uma batalha de todos, é uma luta pela nossa própria sobrevivência, uma luta pela saúde dos portugueses".

A Direção-Geral de Saúde emitiu, esta quinta-feira, o novo balanço do coronavírus em Portugal: confirmam-se 78 infetados, um aumento de 19 casos detetados em 24 horas. Um dos doentes já teve alta. Registam-se ainda 637 casos suspeitos de Covid-19. Porém, 133 aguardam o resultado laboratorial. Em vigilância pelas autoridades de saúde, estão 4.923 pessoas.



Entre os casos importados, encontram-se cinco de Espanha, dez em Itália, três na Suíça e um, ainda em investigação, que estará ligado à Alemanha ou à Áustria. Registam-se ainda seis cadeias de transmissão ativas.



A maioria dos casos continua a registar-se no norte: 44 casos. Segue-se a zona de Lisboa e vale do Tejo, com 23 infetados; e o centro e sul, com cinco infetados em cada uma das duas zonas. A DGS indica ainda a existência de um caso no estrangeiro. Quanto às idades, a maioria das pessoas está na faixa etária dos 40 aos 49 anos (21 pessoas, 11 homens e 10 mulheres). Segue-se a faixa dos 30 aos 39 anos, com 14 casos. Os mais velhos são duas pessoas com mais de 80 anos. Entre estas 78 pessoas, há nove que não se encontram internadas.



O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 131.460 e o número de mortes subiu para 4.923, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 17h00 desta quinta-feira.