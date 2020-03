atrasar ao máximo o pico da epidemia e a redução do número total de casos".

Admitindo saber que as medidas "não são confortáveis", a governante apelou a todos que cumpram com as decisões deliberadas este sábado. Além disso, Marta Temido assumiu também as mesmas "podem ser alargadas e reforçadas nas próximas horas", dependendo dos resultados das análises de 47 casos ainda não despistados."É diferente ter 11 casos juntos ou ter vários dispersos pelas regiões. É diferente a forma como se transmitem, a rapidez, quantas pessoas são infetadas e em que condições", sublinhou, por seu turno, a diretora geral da Saúde, Graça Freitas , acrescentando: "as medidas que tomamos para o Norte serão tomadas para outras regiões, se a situação for semelhante ou pior." "Os 10 milhões de portuguesas são co-responsáveis e devem cumprir a sua parte", reforçou ainda a responsável.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus a nível global aumentou para 100.842, das quais 3.456 morreram, em 92 países e territórios, segundo um balanço divulgado pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 17h00 de hoje.

O novo coronavírus surgiu pela primeira vez no final do ano passado em Wuhan, na China, e pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

A ministra da Saúde, Marta Temido , revelou, este sábado, que o Governo decidiu suspender visitas a hospitais e prisões e encerrar escolas no norte do País com o objetivo de "evitar a propagação do surto de coronavírus Este sábado, a Direção Geral da Saúde revelou que já estão confirmados 21 casos positivos de infeção por Covid-19 em Portugal, mais oito casos em 24 horas.Em conferência de imprensa foi revelado que as autoridades de saíde decidiram suspender as aulas e encerrar a Escola de Idães, em Felgueiras, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, igualmente da Universidade do Porto, e do edifício onde é leccionado o curso de História da Universidade do Minho.Marta Temido anunciou que asA ministra acrescentou que as autoridades de saúde estão neste momento a avaliar "se outras medidas serão necessárias".