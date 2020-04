A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga anunciou hoje o calendário de realização de testes para despiste de covid-19 nos lares da zona de Aveiro.

Em nota de imprensa, aquela entidade informa que, "no âmbito da cobertura das populações dos lares da zona de Aveiro, foram já realizados terça-feira testes para despiste de covid- 19 no Lar de Santa Joana, tendo sido testados 27 utentes".

Por "razões de operacionalidade", foi elaborado um calendário de deslocações para efeitos de realização de testes, devendo hoje mesmo serem testados 30 utentes e cinco profissionais do Lar de ASAS Santa Joana, em Aveiro, e 63 testes a profissionais e utentes do Lar do Centro Paroquial de Avanca, em Estarreja.

Para quinta-feira está agendada a visita à Santa Casa da Misericórdia da Murtosa, para realizar testes a 11 profissionais, e às Residências Autónomas da Quinta da Pinheira, para testar 14 utentes.

"Serão ainda agendadas outras visitas, a anunciar brevemente", refere a nota de imprensa da Unidade de Saúde Pública, que assegura estar "empenhada em garantir que as populações com risco de exposição a corona-vírus sejam testadas e tratadas".

Em Portugal, segundo o balanço feito na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Dos infetados, 1.180 estão internados, 271 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 184 doentes que já recuperaram.