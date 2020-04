Covid-19: Ensino básico sem aulas presenciais. Adiados os exames do secundário

"Quando anunciei a decisão do Governo de suspender até às férias da Páscoa, comprometi-me a reavaliar esta medida no dia 9 de Abril. Sei que está é uma decisão aguardada com muita angústia e ansiedade", contextualizou António Costa.

As aulas do ensino básico a nível nacional vão recomeçar a 14 de abril, mas sem aulas presenciais, anunciou o primeiro-ministro. No ensino básico, do 1º ao 9º ano, todo o 3º período vai ser feito à distância e complementado com a tele-escola, revelou António Costa, no briefing do Conselho de Ministros durante o estado de emergência devido à pandemia de coronavírus Já os alunos do secundário ainda não têm data para retomar as aulas: apenas feitos os exames essenciais para o acesso ao ensino superior. Os exames vão acontecer ainda em duas fases.Uma primeira entre os dias 6 e 23 de julho e a segunda fase entre 1 e 7 de setembro. O primeiro-ministro disse ainda que não é possível garantir que os alunos do secundário possam voltar a ter aulas presenciais, mas que o Governo está a trabalhar nesse sentido.O Governo tem dois planos para o ensino secundário: o A é de retomar as aulas do 11.º e do 12.º anos em maio, sendo que o 10.º ano só terá aulas à distância e para os 11.º e 12.º "só há aulas presenciais das 22 disciplinas sujeitas a exame específico para acesso ao ensino superior". Contudo, tal só será possível em maio se estiverem reunidas as condições de segurança para impedir o contágio.Quanto a estas aulas presenciais, os "alunos, professores e trabalhadores não docentes" terão que usar "máscara de proteção", disponibilizadas pelo Ministério da Educação. Devem ainda ser dispensados professores e auxiliares que são de "grupos de risco".O primeiro-ministro revelou ter-se encontrado com representantes de todos os partidos políticos com assento parlamentar.António Costa congratulou toda a comunidade educativa, entre professores, alunos, funcionários e família por terem concluído com sucesso o segundo período.O primeiro-ministro diz que ainda não é tempo de levantar as medidas de contenção da covid-19 e que só será possível fazê-lo quando se houver garantias do controlo do coronavírus que diz que não há data marcada para esse momento.No entanto, é necessário informar as famílias sobre as atividades letivas.A tele-escola não é possível para os alunos do secundário devido à grande quantidade de disciplinas leccionadas. "H