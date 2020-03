Coronavírus: Estado Islâmico diz aos terroristas para evitarem a Europa

Em vez de apelar a novos ataques terroristas contra a Europa, o Estado Islâmico está a apelar aos seus seguidores para evitarem as "terras da epidemia" e para os infetados "não saírem delas". Este apelo foi feito na última edição da newsletter semanal do grupo terrorista, a Al Naba, que contém uma série de diretivas religiosas para os jihadistas lidarem com o coronavírus covid-19.

De acordo com a tradução feita pelo académico Aymenn Jawad Al-Tamimi, os conselhos para lidar com o coronavírus surgem numa infografia na última página da newsletter e constituem uma série de sete diretivas para lidar com a epidemia. Elas passam por "confiar em Deus e procurar refúgio da doença nele"; pela "obrigação de seguir formas de proteção da doença e evitá-la"; pelo "conselho de que os saudáveis não devem entrar nas terras da epidemia e os afetados [infetados] não deviam sair delas"; pelo dever de "cobrir a boca a bocejar e a espirrar" e por "lavar as mãos".



Os conselhos do grupo terrorista Estado Islâmico contra o coronavírus

Tal como a maior parte das publicações mundiais, os responsáveis pela Al Naba têm vindo a seguir o avanço do Covid-19 pelo mundo nos últimos meses e foi incluindo notícias regulares sobre a doença nas suas várias edições, inicialmente centradas no que se estava a passar na China.

De acordo com a Homeland Security Today, à medida que a doença se propagava, os jihadistas tornaram-se cada vez mais críticos da postura do governo chinês em esconder o que se passava. Mas foram-se tornando cada vez mais cautelosos em relação ao surto, percebendo rapidamente que a doença podia facilmente espalhar-se pelo mundo.

Em fevereiro, a Al Naba escreveu que enquanto "muitos muçulmanos apressaram-se a confirmar que esta epidemia é um castigo de Deus todo poderoso" devido ao abuso cometido pela China sobre a população Uighur, era importante não esquecer que o mundo está interligado e que a rede de transportes "facilitaria a transferência de doenças e epidemias". Por isso, dizia, os muçulmanos "devem procurar ajuda para evitar a doença e mantê-la longe dos seus países".

Agora pede aos seguidores para se afastarem da Europa - apesar de as suas células e autoproclamadas "províncias" atuarem em zonas onde o vírus já foi detetado, como são o caso da Argélia, Egito, Iraque, Filipinas, Indonésia e Afeganistão.