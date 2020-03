"Não podemos estar antecipadamente a criar medidas desproporcionadas", disse Graça Freitas, acrescentando ainda uqe os casos deverão ser analisados "caso a caso".



A diretora geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou que "entre a publicação do boletim [às 10 da manhã] e agora [22h30] houve mais casos confirmados" de contaminados pelo coronavírus, mas que só serão revelados esta quinta-feira. "Decidimos, para haver coerência com os números, que só vamos dar os números uma vez por dia", acrescentou Graça Freitas



Haverá esta quinta-feira o Conselho de Ministros onde será debatido de novo o fecho de escolas públicas.



A minsitra da Saúde criticou ainda a aitutde dos milhares de portugueses que se dirigiram à praia esta quarta-feira, dizendo que é essencial ter cuidados com os restantes.



"Temos de adotar as medidas necessárias de acordo com as circunstâncias e as informações técnicas", reforçou. Além disso, relembrou que tal decisão terá impacto financeiro e no dia-a-dia das famílias. "É necessário proteger o rendimento das famílias", esclareceu.



O líder do Executivo convocou para quinta-feira os líderes de todos os partidos com assento parlamentar para dar conta das decisões que estão a ser tomadas pelo Governo sobre o coronavírus e para os ouvir sobre esta pandemia. Estas audiências vão acontecer na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, logo após o Conselho de Ministros.



"Só se justifica o encerramento total de estabelecimentos de ensino por determinação expressa das autoridades de saúde", disse Jorge Torgal, membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, durante a conferência de imprensa.



A Organização Mundial de Saúde declarou, esta quarta-feira, a doença Covid-19 como pandemia. Portugal tem, até ao momento, 59 casos confirmados. Destes, 57 pessoas encontram-se internadas. Há 3.066 pessoas sob vigilância. Dois homens na casa dos 80 anos foram infetados, bem como uma criança dos 0 aos 9 anos.



O Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios. O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios.



O Conselho de Saúde definiu que "só se justifica encerramento das escolas por determinação expressa das autoridades de Saúde", anunciaram esta quarta-feira a minsitra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, num comunicado conjunto.