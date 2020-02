Coronavírus: DGS lança site para esclarecer dúvidas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou hoje um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.

No 'Covid-19' (www.dgs.pt/corona-virus), os portugueses encontram resposta às perguntas "Covid-19, o que é", "Estarei doente", "Posso Viajar?".

O microsite disponibiliza também uma área intitulada "Perguntas frequentes", onde são dadas respostas às várias dúvidas levantadas como "o 2019-ncov é o mesmo que o SARS?", "Como se transmite?", Os animais domésticos podem transmitir a doença, "Quais os sinais e sintomas?" e "Qual o período de incubação?"

"Existe uma vacina?", "Existe tratamento?", "Os antibióticos são efetivos a prevenir e a tratar o novo coronavírus?", "Qual o risco?", "Como me posso proteger?", "Como viajante, o que devo fazer?" são outras dúvidas esclarecidas pela DGS no ‘site’.

O ‘Covid-19’ tem também uma área com informação destinada aos profissionais de saúde com as orientações e os despachos sobre a infeção por SARS-CoV-2, doença denominada Covid-19.

O microsite disponibiliza ainda informação atualizada das áreas do mundo afetadas pela doença e da situação em Portugal, bem como os materiais de divulgação sobre a doença colocados em locais como unidades de saúde, portos e aeroportos.

Segundo o boletim informativo da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado na quinta-feira ao final do dia, Portugal tinha 52, dos quais 16 se encontravam a aguardar resultados laboratoriais.

Em Portugal, todas as análises realizadas deram negativo para o novo coronavírus.

Uma atualização hoje feita pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), refere que já existem 815 casos do novo coronavírus (Covid-19) na Europa.

Entre estes, já se registaram 19 mortes, 17 das quais em Itália e duas em França.

Segundo o ECDC, verificaram-se até ao momento casos de Covid-19 em Itália (650), Alemanha (47), França (38), Espanha (25), Reino Unido (16), Suíça (oito), Suécia (sete), Áustria (cinco), Noruega (quatro), Croácia (três), Grécia (três), Finlândia (dois), Bélgica (um), Dinamarca (um), Roménia (um), Estónia (um), São Marinho (um), Holanda (um) e Lituânia (um).

A nível mundial, o Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Também hoje, a Comissão Europeia anunciou a "aquisição conjunta de equipamentos de proteção" para os Estados-membros minimizarem a propagação do novo coronavírus.