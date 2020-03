"falou em ponderação de situações de uma forma generalista, não se referindo particularmente ao Porto, mas de uma forma generalizada relativamente à possibilidade de cercas sanitárias".



"Neste momento não faz qualquer sentido colocar-se essa situação no Porto, independentemente da duplicação de casos e o que posso dizer é que essa avaliação será sempre feita pela autoridade de saúde", disse ainda o Governante.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, esclareceu esta terça-feira que, relativamente à possibilidade de se criar um cordão sanitário no Porto, que "não houve qualquer indicação da autoridade de saúde nesse sentido" e que Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde "Diogo Cruz, sub-diretor geral da Saúde, esclareceu que houve duplicação de valores no boletim desta segunda-feira que foram entretanto corrigidos. Mas o representante da DGS refere que a nova alteração à forma como se apuram os dados poderá omitir alguns casos devido ao sistema que será utilizado.O secretário de Estado da Saúde António Sales confirmou o números do boletim, anunciando 160 mortes, mais 20 do que no dia anterior. E lembrou os 43 casos de recuperação. "De facto, este número tem alterado pouco, em parte devido a tratar-se de uma doença de convalescência lenta, mas como sabemos, maior aprte dos doentes trata-se no domicílio e por isso pode tardar a confirmação." Sales explicou ainda que os doentes ficam assintomáticos até testarem negativo."Agradecemos o esforço do setor social e apelamos às pessoas que usem estas respostas", lembrou Sales que reforçou o mantra seguido pelo Governo no combate: "Testar, isolar, proteger", lembrando ainda que "não se pode baixar os braços".O governante confirmou haver um caso positivo de um prisioneiro e de duas guardas que estão entretanto em isolamento."O avião com 100 toneladas aterra esta noite com 3,5 milhões de máscaras cirúrgicas, 300 mil toucas e ainda 100 mil batas", anunciou Sales que diz que o Governo vai continuar a adquirir material. "Os profissionais de saúde são a jóia da coroa do SNS e quero agradecer a todos."Deixou ainda uma palavra de agradecimento aos farmacêuticos e à sua ordem, bem como aos enfermeiros e respetiva ordem.Questionado a uma questão sobre a confiança do Governo relativamente às decisões da DGS, Sales reafirmou toda a confiança na instituição."Congelámos cerca de 200 mil kits de teste. Já recebemos cerca de 66 mil testes. Esta distribuição será feita de acordo com as necessidades do país", revelou Sales acrescentando ainda que terão sido feitos cerca de 7 mil testes nas últimas 24 horas.