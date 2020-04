Coronavírus: Detidas oito pessoas por desobediência depois de renovado o estado de emergência

Foram detidas 8 pessoas e encerrados 63 estabelecimentos por incumprimento do Estado de Emergência. Este novo balanço surge depois de ter sido renovado este estado por mais 15 dias.





O novo balanço foi feito este sábado pelo Ministério da Administração Interna. De acordo com um comunicado oficial, "dando cumprimento às determinações do Decreto que renovou o Estado de Emergência, em vigor desde as 00h00 do dia 3 de abril, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população".Desta forma, até às 17h00 deste sábado, "foram detidas 8 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência. No mesmo período, foram encerrados 63 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas", pode ler-se.Estes números juntam-se aos verificados no primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril. Neste primeiro período registaram-se 108 detenções por crime de desobediência. Foram ainda encerrados 1708 estabelecimentos comerciais.