No papel, a ACT tem poderes reforçados. Na prática, sindicatos e trabalhadores dizem ser difícil contactar com a entidade numa altura em que se multiplicam atropelos laborais à boleia do estado de emergência.

"A ACT está em teletrabalho", diz à SÁBADO a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, defendendo que fiscalizar o que se passa nas empresas neste regime "é difícil".

António Baião, presidente do Sindicato de Hotelaria e Restauração do Centro, tem sentido essa dificuldade diariamente enquanto tenta encontrar soluções para trabalhadores que, em alguns casos, simplesmente deixaram de conseguir falar com os patrões e estão sem receber ordenados.

Sempre que tenta contactar a ACT de Aveiro, António Baião recebe "um mail automático de resposta" e mais nada. "Em Coimbra temos tido resposta e até já conseguimos intervir em quatro despedimentos coletivos que passaram a lay-off. Em Aveiro, nada", queixa-se à SÁBADO o sindicalista, explicando que em alguns casos essa ausência de resposta vem dificultar e muito a vida dos trabalhadores.

É o caso de quem viu a empresa onde trabalhava encerrar sem ficar sequer com os papéis para o desemprego. Nessas situações, é preciso pedir à ACT a suspensão do contrato de trabalho por falta de pagamento do salário. Qualquer atraso na resposta da Autoridade para as Condições do Trabalho irá complicar um processo que já de si é demorado devido aos prazos legais que é preciso respeitar.

"Estamos com dificuldades em falar com a ACT. Mandamos pedidos, mas não há respostas até à data", confirma Maria das Dores Gomes, dirigente da Federação dos Sindicatos de Hotelaria e Turismo.

"A ACT está reduzida a um mail e a um número de telefone", resume o deputado do BE José Soeiro, que fala numa sensação de "grande impunidade nas empresas" num momento em que se multiplicam abusos que têm sido denunciados através do site despedimentos.pt, que coordena.

José Soeiro diz que não é de agora que a falta de recursos se faz sentir naquela autoridade, mas a pandemia de covid-19 e o aumento brutal de despedimentos coletivos, empresas em lay-off e vários tipos de abusos cometidos contra os trabalhadores neste período de isolamento social vieram pôr ainda mais pressão sobre um organismo que está quase todo em teletrabalho.

"A ACT está com uma enorme incapacidade de intervir", nota José Soeiro, que diz que o organismo conta com "cerca de 440 inspetores e desses uma parte importante não está destacada para acompanhar estas situações".

"No momento em que seria mais preciso ter a ACT no terreno, é que está mais fragilizada", declara o bloquista à SÁBADO, notando que há 80 novos inspetores contratados através de um concurso público lançado na anterior legislatura, mas que o cumprimento dos prazos legais previstos para esse tipo de procedimentos fez com que ainda nenhum desses trabalhadores esteja ao serviço.

"Temos vindo a bater-nos pelo reforço dos meios da ACT e para que as inspeções sejam feitas em tempo útil", afirma à SÁBADO, João Frazão, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, vincando que a escassez de recursos "não é de agora".

João Frazão diz que a ACT é na prática "uma polícia para defender os direitos dos trabalhadores" e que "só será eficaz se houver inspetores que vão aos sítios".

"É necessário que a ACT intervenha a partir dos elementos que lhe chegam", declara João Frazão, lembrando que além do reforço desta entidade os comunistas apresentaram uma proposta para "tornar revogáveis a todo o tempo todos os atos praticados agora à luz do Código de Trabalho até seis meses depois do fim do surto epidémico".





Chamar a polícia para ter teletrabalho

Em alguns casos, os trabalhadores recorreram à ACT, mas curiosamente terá sido a Proteção Civil a intervir para que as condições de segurança e proteção no local de trabalho fossem respeitadas.

A história é contada à SÁBADO por Raquel Azevedo, uma das trabalhadoras do call center da Armatis LC no Porto, que explica a luta de quem trabalha na empresa para conseguir assegurar o teletrabalho que, com o estado de emergência, se tornou obrigatório para todas as tarefas que possam ser exercidas dessa forma.

"Descobrimos a falar entre nós que havia dois positivos", relata a funcionária que com outros colegas decidiu "parar de apanhar chamadas para reclamar pelo teletrabalho". Com cerca de 400 pessoas a trabalhar em dois pisos, os trabalhadores daquele call center sentiam não ter condições para continuar a trabalhar respeitando o distanciamento social e "alguns colegas chamaram a PSP que recusou entrar sem mandato da ACT".

Depois disso, os trabalhadores fizeram queixa "à DGS, à ACT e à Proteção Civil, que mandou para lá a PSP", nessa altura já a direção da empresa tinha decidido enviar a maior parte dos funcionários para casa.

Governo dá mais poderes à ACT



Nos últimos dias e depois da multiplicação de denúncias de abusos laborais (muitos deles conhecidos através do site despedimentos.pt do BE ou do mail denuncia@pcp.pt do PCP, o Governo tem anunciado reforço dos poderes da ACT.

No dia 2, o próprio primeiro-ministro anunciou que os inspetores da Autoridade para as Condições de Trabalho passam a ter poderes para suspender despedimentos ilegais.

O anúncio foi feito por António Costa, numa conferência de imprensa a meio do Conselho de Ministros, na qual se explicou que este reforço da ACT tinha como objetivo evitar abusos cometidos por entidades patronais durante o estado de emergência para combater a covid-19.

"Este é um momento muito difícil que o país está a atravessar e que exige o compromisso e o esforço de todos: do Estado, das empresas, das famílias. Ninguém tem o direito de aproveitar esta circunstância para abusar da oportunidade, seja para fragilizar os direitos dos trabalhadores, seja para explorar os consumidores, ou, ainda, para praticar atos limitadores da concorrência", disse Costa na altura.

Esta segunda-feira, foi a vez de o Ministério do Trabalho anunciar em comunicado que a Autoridade para as Condições do Trabalho vai receber da Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho (DGERT) informação sobre todos os despedimentos coletivos.

"Desta forma, a ACT poderá identificar rapidamente todos os despedimentos coletivos com indícios de não estarem de acordo com a lei e que sejam sinalizados por denúncia de trabalhadores, sindicatoms ou outros meios", lê-se no comunicado, que vinca que "este é um mecanismo de reforço dos poderes da ACT".

A medida tem efeitos retroativos a 1 de março por forma a poder abranger todas as situações que possam estar relacionadas com a pandemia.

Miguel Cabrita, secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional , afirma no comunicado que "com este reforço da informação, os serviços públicos ficam mais capacitados para agir no âmbito das suas competências", defendendo que este mecanismo permitirá um acompanhamento mais ágil e próximo das pessoas em risco de ficar em situação de desemprego".

A SÁBADO enviou à ACT um conjunto de perguntas que ficaram sem resposta.