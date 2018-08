O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitiu esta terça-feira que o Governo tinha noção de que o risco de incêndios no Algarve era uma realidade. "Sabíamos há muito que o risco no Algarve era significativo", disse o MAI numa conferência de imprensa na sede da Protecção Civil, em Carnaxide.

A meio da manhã, a Protecção Civil revelou que o incêndio que lavra em Monchique desde sexta-feira já causou 29 feridos ligeiros e um em estado grave. Outras 79 pessoas já foram assistidas nos últimos dias devido a problemas causados pelas chamas, que alastraram a Silves e Portimão. Às 12h30 minutos, o fogo estava a ser combatido por 1240 operacionais, 388 veículos terrestres e 17 meios aéreos.

Aos jornalistas, Eduardo Cabrita também revelou que o Governo decidiu alterar a liderança do combate ao fogo, nas mãos do comandante operacional distrital, Vítor Faz Pinto, para o Comando Nacional da Protecção Civil.

Admitindo que o combate ao incêndio "decorre em condições muito adversas", o ministro enalteceu a "notável resposta" operacional, tanto em Monchique como em outros incêndios "de dimensão perigosa", que deflagraram sábado na zona de Vale do Tejo e que "passaram rapidamente à fase de rescaldo". "Houve uma intervenção operacional muito significativa", disse Eduardo Cabrita, recordando que desde o início do ano houve mais de sete mil fogos, todos sem vítimas, ressalvando, contudo, que, neste momento, "é tempo de combate e não de balanço".



As chamas levaram à deslocação de 250 pessoas só na segunda-feira. "O objectivo primeiro é proteger as pessoas", recordou o comandante Vítor Vaz Pinto, que admitiu erros no combate às chamas, mas destacou o trabalho "notável e exemplar" que se tem vindo a realizar. "Os meios e recursos são sempre finitos e nunca chegam em tempo útil onde fazem falta", acrescentou.



O combate ao incêndio que deflagra desde sexta-feira em Monchique tem sido dificultado pela intensidade e constantes mudanças de direcção do vento e pela dificuldade de acesso dos meios terrestres ao terreno devido à densa vegetação existente. "Regista-se em todo o perímetro fortes reactivações que associadas à intensidade do vento tomam de imediato grandes proporções", lê-se no site da ANPC.