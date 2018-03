Os contratos de longa duração nas Forças Armadas podem passar a ser de 18 anos. Esta medida tem como objectivo contrariar a saída de voluntários e contratados ao mesmo tempo que torna uma carreira militar mais apelativa para jovens.O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, participou esta quarta-feira numa conferência sobre os problemas de recrutamento para as Forças Armadas. Nessa conferência admitiu que são necessárias medidas para atrair e reter os jovens.Ao que apurou o Jornal de Notícias, a medida de que os contratos de longa duração passem de seis anos para 18 está em preparação no âmbito da nova legislação que está a ser finalizada pelo Ministério da Defesa. A nova legislação pretende ainda que há vontade em tornar mais abrangentes os contratos de longa duração que estão circunscritos às especialidades de médicos, pilotos e capelães.A nova legislação deve ainda abordar a certificação no mercado civil dos cursos de formação que são realizados nas Forças Armadas. A Defesa pretende que a formação nas diferentes especialidades dos que cumprem serviço militar sejam posteriormente reconhecidos no mercado de trabalho quando regressam à vida civil.