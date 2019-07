Contratos da Santa Casa com família Graça Fonseca assinados por ex-colega da ministra

Filipa de Azevedo Klut Ferreira da Costa. Tem como nome profissional Filipa Klut. está disponível online e nele pode verificar-se que foi "Adjunta do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional do XVII Governo Constitucional (2007-09)." O ministro em causa era Nuno Severiano Teixeira.O currículo de Graça Fonseca inclui uma passagem pelo mesmo governo de José Sócrates, como chefe de gabinete do Ministro de Estado e da Administração Interna e do Secretário de Estado da Justiça. No caso, António Costa, com quem iria depois para a Câmara Municipal, de Lisboa e para este governo.Hoje, Filipa Klut é administradora da SCML. A 20 de fevereiro de 2019, a entidade assinou um ajuste direto com uma das empresas familiares da ministra para "elaboração dos projetos de especialidades da ""ConcepStore Jogos Santa Casa"" sita na Rua Alexandre Herculano, 16, em Lisboa." Preço: €24.108 já com IVA. Prazo: 65 dias.Quem assinou foi Helena Marinheiro, "por delegação de competências da Administradora, Filipa de Azevedo Klut Ferreira da Costa".No dia seguinte, Graça Fonseca foi discursar num evento da SCML A 5 de junho de 2017 houve outro contrato da SCML com outra empresa do clã Graça Fonseca, este de €36.285 para 135 dias para "serviços de elaboração dos projetos de especialidade para a reabilitação do Palácio de São Roque - Instalação de um Novo Espaço Museológico." Assinado: Helena Marinheiro, mais uma vez por "subdelegação de competências da Vogal da Mesa, Filipa de Azevedo Klut Ferreira da Costa."