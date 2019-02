Os utentes que beneficiam do subsistema de saúde irão passar a pagar 15 euros por consulta a partir de meados de abril. Até aqui pagavam menos de 4 euros.

A marcação de consultas de beneficiários da ADSE em hospitais privados vai ser mais difícil. Depois de, esta segunda-feira, a José de Mello Saúde – que gere os hospitais CUF - ter anunciado a suspensão do acordo de convenção com o subsistema de saúde e de a Luz Saúde ter feito o mesmo esta quarta-feira, o preço das consultas começará a disparar para quatro vezes mais a partir de meados de abril, indica o jornal i desta sexta-feira.

Com a quebra dos contratos que ligam hospitais privados à ADSE, os beneficiários vão ser obrigados a pagar um mínimo de 35 euros quando, até agora, pagavam apenas 3,95 euros – com a ADSE a garantir o reembolso de 20,45€. Mesmo com o reembolso da ADSE, o utente passa a pagar cerca de 15 euros por consulta, quatro vezes mais do que custava uma consulta até então.

Para conseguir uma consulta ou exame nos hospitais da rede Luz beneficiando do subsistema de saúde, será necessário fazer a marcação para até 15 de abril. No caso dos hospitais da CUF, o prazo será apenas até 12 de abril. A Luz Saúde garantiu, em comunicado, que casos especiais como o acompanhamento durante o parto e pós-parto, tratamentos oncológicos e cuidados de saúde de internamento iniciados antes deste anúncio continuarão a dispor do regime da ADSE.

Em chamada para hospitais da CUF e da Luz, o jornal i investigou o que compensaria mais a um utente com ADSE entre um seguro ou a permanência neste regime. "Caso tenha seguro, será mais barato. Até porque, neste caso e consoante a apólice, o utente irá pagar apenas 15 euros no ato de consulta e não terá de esperar pelo reembolso", foi respondido.