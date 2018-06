A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa emitiu um comunicado onde confirma as buscas por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa emitiu esta quarta-feira um comunicado onde confirma a investigação dos crimes de branqueamento e fraude fiscal no Benfica. "Foram emitidos 3 mandados de busca domiciliária e 5 não domiciliárias, de entre estes, dois às sociedades Sport Lisboa e Benfica SAD e Benfica Estádio Construção Gestão Estádios, SA", refere a PGDL. O clube encarnado é suspeito de lavagem de dinheiro através de contratos de consultoria informática que eram fictícios. Está em causa o montante de quase dois milhões de euros.



"Indicia-se suficientemente nos autos que estas sociedades, a coberto de uma suposta prestação de serviços de consultoria informática, realizaram várias transferências bancárias para uma conta titulada por uma outra sociedade, num valor total de 1.896.660,00€, montantes esses que acabavam depois por ser levantados em numerário. Esta última sociedade terá sido utilizada com o único propósito de retirar dinheiro das contas do Benfica", prossegue a nota, que confirma que as buscas decorreram na terça-feira, "contando com 25 Inspectores da PJ".



Segundo o comunicado, foram constituídas arguidas três pessoas singulares e três pessoas colectivas, encontrando-se o processo em segredo de justiça.



Esta quarta-feira o Jornal de Notícias avançou que o "Ministério Público e a Polícia Judiciária realizaram novas buscas ao Benfica", na terça-feira, por "suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais".



Em comunicado, o Benfica "repudia com toda a veemência a notícia de hoje", garantindo que irá avançar com uma queixa-crime no DCIAP. "Avançaremos com uma queixa-crime no DCIAP e requereremos que todos os Agentes da Polícia Judiciária e todos os Magistrados que intervieram nestas diligências colaborem connosco na descoberta da identidade destes criminosos por tendência", refere o comunicado do clube da Luz.