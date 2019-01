CSM não vai arquivar processo disciplinar a juiz Neto de Moura

Decisão foi tomada com oito votos a favor e sete contra. Juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto foi autor de acórdão polémico sobre violência doméstica.

O Conselho Superior de Magistratura considerou que o acórdão polémico sobre violência doméstica do juiz Neto de Moura, merece "censura disciplinar". "No caso em apreciação as expressões e juízos utilizados constituem infração disciplinar", indica a decisão dos juízes.



"O CSM considerou que no caso em apreciação as expressões e juízos utilizados constituem infração disciplinar, pelo que foi rejeitado o projeto de arquivamento apresentado a Plenário e determinada a mudança de relator, para apresentação de novo projeto na próxima sessão do Plenário", ou seja, o inspetor que ilibou Neto de Moura quanto ao acórdão em que minimizou um caso de violência doméstica porque a mulher era adúltera, será afastado.



"O CSM ponderou que a censura disciplinar em função do que se escreva na fundamentação de uma sentença ou de um acórdão apenas acontece em casos excecionais, dado o princípio da independência dos tribunais e a indispensável liberdade de julgamento, circunstancialismo que se considerou verificado no caso vertente, em virtude de as expressões em causa serem desnecessárias e autónomas relativamente à atividade jurisdicional", indica o comunicado do CSM.



A deliberação do CSM foi aprovada por oito votos a favor e sete contra.