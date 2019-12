Costa autorizado a depor por escrito no caso Tancos

O Conselho de Estado concedeu autorização ao primeiro-ministro para depor por escrito no caso Tancos , ainda que o juiz da instrução, Carlos Alexandre, quisesse que as explicações do governante fossem dadas presencialmente. O parecer foi publicado no site da Presidência da República esta quinta-feira.

"Depois de ouvido o interessado", lê-se no comunicado do Conselho de Estado, "deliberou autorizar o Primeiro-Ministro a depor, por escrito, na qualidade de testemunha, no processo 661/17.1TELSB, que corre termos na Secção Única do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa". O documento confirma ainda que a decisão foi tomada de uma forma unânime, uma vez que "a totalidade das respostas recebidas dos Conselheiros de Estado traduz uma autorização unânime no sentido indicado."



António Costa foi indicado pela defesa do antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes como testemunha no processo que o liga ao furto de material militar nos paióis de Tancos, sendo que o primeiro-ministro apresentou o pedido para responder a tudo por escrito. O primeiro-ministro foi então ouvido pelo Conselho de Estado acerca das suas motivações para não ir testemunhar pessoalmente.



E o que diz a lei? Segundo o artigo 503 do Código do Processo Civil, há um conjunto de pessoas na República que "gozam da prerrogativa de depor primeiro por escrito". Isto é, António Costa e os oficiais generais podem, num primeiro momento, responder apenas por escrito. Contudo, se o seu depoimento for considerado insuficiente, Carlos Alexandre poderá querer voltar a ouvi-los.



No caso dos generais, parece ser claro que terão que se deslocar a tribunal. Relativamente ao primeiro-ministro, e como não há um caso anterior que sirva de jurisprudência, fica a dúvida se o Conselho de Estado poderá vetar um testemunho presencial.



Tancos: Juiz quer ouvir António Costa em tribunal e não por escrito A defesa do antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes indicou o primeiro-ministro como testemunha no processo Tancos.





Acusado de quatro crimes ligados ao encobrimento do furto de material militar nos paióis de Tancos, o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, avançou para a abertura da instrução, criticando, num extenso requerimento, as conclusões do Ministério Público. "Falsidades"; "clichés populistas" e "ignorância" são alguns dos qualificativos distribuídos pelo advogado Germano Marques da Silva ao longo do requerimento de abertura de instrução do arguido Azeredo Lopes.



Do princípio ao fim, Azeredo Lopes garante nunca ter sabido da operação paralela da Polícia Judiciária Militar, que levou ao achamento do material em Outubro de 2017, quatro meses depois do assalto. A defesa alega que nunca foi dado conhecimento ao ex-ministro dessa operação, nem o próprio se sentiu humilhado enquanto ministro da Defesa.





, N

e

(com António José Vilela