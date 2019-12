A Assembleia do Livre anunciou hoje de madrugada ter chegado "a posições comuns", não especificadas, após ter ouvido "a Comissão de Ética e Arbitragem, a deputada Joacine Katar Moreira e o Grupo de Contacto".

A Assembleia do Livre esteve reunida no domingo para "analisar o parecer elaborado pela Comissão de Ética e Arbitragem relativamente aos últimos acontecimentos e apurar os factos subjacentes à relação entre o Grupo de Contacto [a direção do partido] e deputada do Livre e o seu Gabinete", disse o partido em comunicado.

Após as audições, "a Assembleia procedeu a um debate muito produtivo, reservado apenas aos membros deste órgão, e que permitiu o encontro de posições comuns a serem incluídas numa resolução de cuja redação foi mandatada a mesa da Assembleia", de acordo com a mesma nota.

A Assembleia do Livre esclareceu que "esta resolução será amanhã submetida a votação na reunião de continuidade da 40.ª Assembleia e imediatamente comunicada a todos os membros e apoiantes".

Esta reunião aconteceu na sequência de a Comissão de Ética e Arbitragem do Livre ter apresentado um parecer sobre o conflito entre o Grupo de Contacto, a deputada Joacine Katar Moreira e o gabinete, relativamente à polémica, que teve início no final do mês de novembro, entre a deputada e a direção.

Na altura, o partido fundado por Rui Tavares manifestou preocupação com o voto da sua única deputada "em contrassenso" com o programa e as posições do Livre, indicou num comunicado o Grupo de Contacto.

Em resposta, Joacine Katar Moreira atribuiu o sentido do seu voto a uma "dificuldade de comunicação" com a direção do Livre, afirmando terem sido "três dias de contacto infrutífero", e mostrou-se surpreendida com a posição do partido.

Posteriormente, Pedro Nunes Rodrigues, da direção do Livre assegurou à Lusa nunca ter sido pedido pelo gabinete de Joacine Katar Moreira qualquer apoio específico no voto sobre a Palestina, mas adiantou que o partido continuará a trabalhar com a deputada "para que a legislatura corra da melhor forma, sem problemas de comunicação".