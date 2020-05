Confiança dos consumidores recupera em maio de queda recorde

A confiança dos consumidores recuperou parcialmente em maio, registando o maior aumento da série de dados, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Também o indicador de clima económico, que mede a confiança e as expectativas dos empresários, revelou um ligeiro aumento, sugerindo que o sentimento está a desanuviar, com o alívio das medidas de confinamento.O aumento da confiança dos consumidores aconteceu depois de em abril, um mês ainda de confinamento mais apertado por causa da pandemia de covid-19, se ter verificado a maior redução mensal e o valor mais baixo desde 2013. Agora, em Maio, o Estado de emergência terminou e algumas medidas restritivas foram levantadas.O INE indica que a recuperação da confiança resultou da melhoria das perspetivas das famílias em relação à evolução da situação económica do país, da condição financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes. Estes índices tinham registado quebras históricas no mês passado.Já quando avaliam a situação financeira do seu agregado familiar verificada nos meses anteriores, as famílias não se esqueceram e continuam bastante pessimistas, tendo este parâmetro contribuído negativamente para a evolução do indicador de confiança.Aliás, o INE nota que o inquérito às famílias foi realizado entre 4 e 15 de maio, o que coincide com a primeira fase do desconfinamento da economia, que se verificou entre 4 e 17 de maio. Assim, o organismo de estatísticas admite que "é possível" que o levantamento das medidas "tenha contribuído para a alteração do sentimento que se verificou".(Notícia em atualização)