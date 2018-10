O condutor que entrou esta segunda-feira em contramão na Segunda Circular , uma das principais vias lisboetas, está a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa.O inquérito judicial começou por volta das 15h30 desta terça-feira após uma manhã de dúvida sobre se o condutor seria ouvido pelo juiz de instrução ou pelo procurador do Ministério Público.Até esta terça-feira, o condutor alegou sempre não se lembrar do sucedido. A razão que levou a este acidente, que envolveu nove veículos e fez dois feridos graves e um ligeiro, é ainda desconhecida.