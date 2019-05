Condutor de tuk-tuk em protesto atropela polícia em Sintra

Uma agente da Polícia Municipal de Sintra foi atingida por um tuk-tuk e sofreu ferimentos ligeiros, ao início da tarde desta sexta-feira, no seguimento de um protesto espontâneo de operadores desses veículos turísticos contra a interdição do trânsito no interior da serra de Sintra, em vigor até domingo devido ao "alerta laranja" para incêndios florestais.

A agente, de 37 anos, foi transportada ao Hospital Amadora-Sintra, para onde, pelas 15h00, se deslocava o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, para "se inteirar da situação", disse ao Correio da Manhã fonte da autarquia.





Basílio Horta dava uma entrevista junto à estação de comboios de Sintra quando operadores de tuk-tuk, vendo o autarca, começaram a protestar. A Polícia Municipal conteve a manifestação mas a agente acabou por ver um dos veículos passar-lhe por cima do pé direito.

O condutor foi identificado por outros agentes que se encontravam no local

O trânsito na serra de Sintra está interditado até domingo à noite, exceto a transportes públicos e moradores, devido ao "alerta laranja" da Proteção Civil para risco de incêndio, determinou o presidente da autarquia.

"Vamos ter de tomar as medidas necessárias à concretização do 'alerta laranja', o qual passa pela proibição de trânsito privado num conjunto de ruas na vila de Sintra, entre as 00h00 de sexta-feira até ao final de domingo", explicou, Basílio Horta.

Foi a primeira vez que a medida foi adotada nas vias municipais de acesso ao perímetro florestal de Sintra, e "visa criar as condições para prevenir qualquer risco devido às elevadas temperaturas previstas"

"Se houver um problema sério na serra temos de acorrer a um incêndio imediatamente, e não podemos fazê-lo se o trânsito se mantiver como está", frisou Basílio Horta. O acesso continuará a ser permitido a pé ou de bicicleta.

Os principais acessos condicionados situam-se nas ligações ao Largo Sousa Brandão, entroncamento da Rua Santa Eufémia, Estrada Nacional (EN)375, cruzamento do Convento dos Capuchos, entroncamento do Caminho dos Moinhos com EN247-3, entroncamento da Estrada Peninha com EN247 e estrada florestal limite no concelho de Sintra junto ao cruzamento da Portela.