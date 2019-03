Decisão, devido à condenação a pena efetiva de cinco anos de prisão, foi publicada em Diário da República esta quinta-feira.

O antigo ministro Armando Vara perdeu o título de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, devido à condenação no âmbito do processo Face Oculta. A decisão, do Conselho das Ordens Nacionais, foi publicada esta quinta-feira em Diário da República. A condecoração foi atribuída e, 2005 pelo então Presidente da República Jorge Sampaio devido à participaçao de Vara na organização do Campeonato da Europa de futebol em Portugal.



A decisão tomada pelo Conselho das Ordens Nacionais a 31 de janeiro recorda que a alínea g do artigo 45º da lei das Ordens Honoríficas Portuguesas define "efetivar a irradiação automática dos membros que por sentença juficial transitada em julgado tenham sido condenados pela prática de crime doloso punido com pena de prisão superior a três anos". A decisão foi assinada a 15 de fevereiro pelo secretário-geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.



O antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos está a cumprir a sentença no Estabelecimento Prisional de Évora desde 16 de Janeiro de 2019. O coletivo de juízes deu como provado que o antigo ministro recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho, o principal arguido no caso, como compensação pelas diligências empreendidas em favor das suas empresas.