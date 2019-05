Os preços das telecomunicações têm vindo a baixar um pouco por toda a Europa mas Portugal continua a ser a exceção à regra e tem feito até o caminho contrário. De acordo com o Jornal de Notícias, desde março de 2009 e até março deste ano, a fatura das comunicações subiu 14% no nosso país, enquanto os restantes consumidores europeus viram o custo das mesmas descer 9,8%. De acordo com a Deco, a origem está num "mercado pouco concorrencial" mas associação defende que subida de preços é "ilusão".

"O aspeto mais significativo e que mais contribuiu para a ilusão de que o preço das comunicações eletrónicas têm vindo a crescer ao longo deste tempo é o nível de ‘pacotização’ das ofertas, aspeto que mais distingue Portugal dos restantes países da Europa", justifica a Apritel ao jornal, face aos dados divulgados pelo Eurostat sobre o Índice de Preços das Comunicações (IPC).