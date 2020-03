Coronavírus: Como trabalhar a partir de casa sem perder o foco

Há seis meses que Rui Almeida trocou a sede do Ministério das Finanças, em Lisboa, pelo seu escritório de casa no Porto. Conciliar a vida profissional com a familiar estava nos seus planos e, pela experiência do último meio ano, o resultado tem sido bastante positivo: "sinto uma maior eficiência e uma melhor qualidade de vida".

Na rotina deste jurista de 30 anos da Administração Pública há gestos que se repetem e que "são essenciais em termos psicológicos", como vestir-se todos os dias da mesma forma que se vestia quando ia para o emprego. Já em termos práticos, o acesso remoto permite a Rui estar ligado à rede interna de trabalho e a todos os documentos de que precisa. E sempre que tem de falar com a chefia, usa o telemóvel ou o Skype para trocar impressões. "Quando estou a trabalhar estou sempre contactável por PC".

O mesmo se passa com Bruno Lopes, produtor audiovisual de 29 anos. Ainda antes da epidemia ter empurrado uma série de trabalhadores para casa, Bruno propôs à sua empresa trabalhar remotamente, um hábito que já leva há um mês e meio e que diz estar a ser "muito fácil" de cumprir: "tento na maioria das vezes fazer o horário normal de trabalho, das 9h às 18h, até porque tenho que trabalhar com outras pessoas que fazem esse horário".

Para falar com os colegas, Bruno privilegia o chat interno da empresa, usando o Slack, e todas as semanas vai fazendo um ponto de situação do seu trabalho com a chefia e colegas: "envio relatórios semanais à sexta-feira para todos saberem o que eu estou a fazer e incluo uma nota final no relatório a antecipar o trabalho da semana seguinte".

Já na sua organização pessoal, para além de tentar cumprir sempre o horário normal de trabalho, Bruno obriga-se a respeitar as pausas para as refeições, veste-se como se fosse sair de casa e usa um quadro "sempre visível" no seu escritório para calendarizar as tarefas da semana. "Sinto que tenho que trabalhar o mesmo ou até mais. No escritório, havia dias em que ficava mais relaxado porque não tinha muito que fazer, mas em casa sinto um efeito contrário, tenho a tendência de querer trabalhar mais."



Dicas para trabalhar a partir de casa

Garanta que está ligado ao servidor da empresa e que mantém o contacto com a sua equipa

Instalar o acesso remoto ao servidor da empresa no seu computador é essencial para que tenha acesso permanente aos documentos do escritório. Para trabalhadores que lidem com documentos muito pesados, como Bruno Lopes, a nuvem é essencial para envio e receção de documentos. Se não tiver essa necessidade, o e-mail normal de trabalho ou os links gerados pelo Wetransfer cumprem com essa função. Para qualquer dúvida que tenha que tirar com os seus colegas ou chefia, utilize ferramentas de mensagens internas como o Slack, programas de organização de tarefas em equipa como o Asana, programas de vídeo-chamadas como o Skype ou outros de videoconferência como o Bluejeans. Há também o Zoom, uma alternativa gratuita que permite criar salas de reunião online durante 40 minutos. Se for uma pessoa que tenha tendência a desmotivar com a solidão, então faça por manter o contacto com os seus colegas com alguma regularidade, mesmo que não tenha nenhuma questão prática a colocar ou a debater. Isto não significa que deva bombardear o chat interno a cada hora, mas manter rotinas diárias como um "bom dia" ou "boa tarde" ajuda a sentir uma maior proximidade.

Manter as rotinas e os horários de trabalho

Muitas vezes o mais difícil na transição do trabalho presencial para um regime de trabalho remoto é manter o foco e a disciplina. Daí a importância de se vestir todos os dias como se fosse sair de casa e não ir direto da cama para o computador. É importante fazer algumas pausas durante o dia, para além das pausas para as refeições, impondo um tempo de referência para as mesmas. Caso contrário, há o risco do intervalo do café durar muito mais tempo do que o previsto.

Adapte uma das divisões da sua casa para montar o escritório, em vez de andar com o computador de um lado para o outro

Escolher um local fixo para trabalhar ajuda a manter o foco e evita que alastre os deveres laborais para outras zonas de casa, o que acabaria por gerar uma grande confusão entre espaços de lazer e de trabalho. Para além da secretária, que deve manter organizada com o máximo de elementos semelhantes aos que tinha no local de trabalho - candeeiro, post-its, porta-lápis, canetas, folhas de rascunho, etc - é importante ter um caderno, agenda ou um quadro visível onde possa anotar todas as suas tarefas da semana. Para quem preferir usar uma ferramenta online, o Google Calendar responde perfeitamente a esta necessidade, mostrando alarmes, esquemas de cor por tarefa e ajustes por importância que simplificam muito a nossa cabeça. Ainda sobre a secretária, evite contagiá-la com coisas pessoais que possam causar distração, como por exemplo o livro que andamos a ler ou as faturas que temos que arquivar. Isso só causará stress e desconcentração.

Bloqueie todas as distrações

As distrações em casa podem vir de diferentes lados: seja do nosso cão ou gato que, não aguentando a felicidade de nos ver em casa, requer permanentemente a nossa atenção - ou então rompe pelo escritório adentro durante uma videoconferência; seja do nosso telemóvel e de todas as notificações que chegam dele; seja dos vizinhos, que fazem barulho com o aspirador ou com a música; seja mesmo das pessoas que partilham casa connosco e que, por muito bem intencionadas que sejam, por vezes esquecem-se que não é por estarmos em casa que não estamos a trabalhar e não respeitam a privacidade do nosso espaço. Para minimizar estas externalidades, é importante que o nosso local de trabalho tenha uma porta que delimite a nossa área laboral. A porta fechada é o suficiente para dissuadir interrupções, de humanos ou animais, durante o nosso período de trabalho. Para anular todos os barulhos externos, os headphones são a solução mais eficiente e permitem que nos concentremos plenamente naquilo que estamos a fazer. Já em relação ao telemóvel, sempre que o mesmo não é usado no contexto de trabalho, deve ser mantido à distância e com as notificações desligadas: grupos de WhatsApp e de Messenger pessoais são uma forte fonte de distração e por muito tentados que estejamos em lhes prestar atenção - afinal não está ninguém no escritório para nos controlar - não nos ajudam a levar as tarefas até ao fim.

Balanceie a sua rotina de trabalho com a de lazer

Não estenda as suas horas de trabalho por mais tempo do que aquele que normalmente faria no escritório. Muitas vezes, trabalhar mais horas não significa ser mais produtivo, bem pelo contrário. Estar em casa a trabalhar pode facilmente conduzir a alguma procrastinação e, num efeito de bola de neve, sentir-se-á obrigado a compensar as horas improdutivas ao final do dia, quando já deveria estar a gozar do seu tempo livre. Isso causará grande desgaste e minimizará os momentos de convívio que poderia ter com os seus familiares e amigos - lembre-se que não é por não poder sair de casa que não deve manter o contacto com as pessoas mais próximas, seja por telefone ou vídeochamada.